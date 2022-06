OnePlus 10T już niebawem. Wiemy kiedy się pojawi

OnePlus 10T to kolejny flagowiec chińskiej marki. Wiemy kiedy się on pojawi i ile będzie kosztować.

Już wcześniej informowaliśmy, że OnePlus szykuje kolejnego flagowca, który pojawi się jeszcze w tym roku. Poprzednie doniesienia mówiły o trzecim kwartale. Teraz wiemy znamy jednak dokładniejszy termin.

OnePlus 10T już naprawdę niedługo

Premiery nowego telefonu możemy się spodziewać już w lipcu. Nie jest to w żadnym wypadku zaskakujące - już teraz znamy przecież prawie całą specyfikację. Samo to sugerowało rychły debiut.

Telefon będzie kusić OLED o przekątnej 6,67 cala. Możemy się spodziewać odświeżania 120 Hz. Sercem urządzenia będzie układ Snapdragonem 8+ Gen 1. Najnowsze doniesienia mówią, że OnePlus zaoferuje do 12 GB RAM i do 256 GB pamięci wbudowanej.

Cena nowego telefonu będzie pomiędzy 3000 juanów i 4000 juanów (1990 zł - 2650 zł). Niestety raczej powinniśmy spodziewać się tej górnej granicy. Trzeba oczywiście też pamiętać, że cena w Europie będzie wyższa niż w Chinach.

Aparat będzie miał zatem 50 Mpix + 8 Mpix +2 Mpix. Z przodu znajdzie się pojedynczy aparat 16 Mpix. Akumulator będzie miał pojemność 4800 mAh. OnePlus będzie sprzedawać ładowarkę 160 W, jednak telefon będzie obsługiwać tylko 150 W. Wygląda na to, że Chińczycy mają co do tej ładowarki bardziej dalekosiężne plany.

Źródło zdjęć: heyitsyogesh

Źródło tekstu: ithome