OnePlus nie zwalnia. W tym roku będzie kolejny flagowiec

OnePlus już szykuje kolejnego flagowca z układem Snapdragon 8+ Gen 1. Wygląda na to, że Chińczycy szykują się na prawdziwe żniwa.

Każdy mógł się spodziewać, że zaraz po prezentacji nowych flagowych układów Qualcommu dostaniemy całą nawałę zapowiedzi nowych smartfonów z najnowszymi procesorami. Zadebiutowały zarówno układy 8+ Gen 1, jak i 7 Gen 1. Z o wiele większą pompą zapowiadane są oczywiście telefony z tym pierwszym.

OnePlus już szykuje nowego flagowca

Wydaje się jakbyśmy o sprzedaży nowego średniaka OnePlus Nord 2T informowali właściwie przed chwilą. Nie oznacza to jednak, że chińska marka zamierza zaprzestać pokazywania w tym roku nowych telefonów. Tym razem będzie to jednak właśnie flagowiec ze Snapdragonem 8+ Gen 1. Pojawi się on w trzecim kwartale 2022.

Słyszeliśmy już wcześniej przecieki o telefonie OnePlus 10 Ultra z właśnie takim układem, ale nie wiadomo, czy to właśnie ten smartfon. Możliwe, że OnePlus wyda dwa modele, a ten będzie się nazywał na przykład OnePlus 10 RT czy OnePlus 10T Pro.

Do tej pory smartfony z najnowszym flagowym układem Qualcommu potwierdziło dwóch producentów. Będzie to siostrzany dla OnePlusa Realme oraz Asus.

Źródło zdjęć: oneplus

Źródło tekstu: gizmochina