OnePlus 11 z certyfikatem ładowania 3C

Chińska marka szykuje się do wypuszczenia swoich najnowszych flagowców. Wiemy już, jak będzie wyglądało ładowanie w jednym z nich.

Jeszcze w grudniu może odbyć się premiera flagowego modelu OnePlus 11. Mowa tu oczywiście o chińskiej prezentacji, gdyż na globalną premierę trzeba będzie poczekać najprawdopodobniej do marca 2023. Model właśnie uzyskał certyfikat ładowania i już wiemy, jak będzie wyglądała sprawa mocy.

OnePlus 11 ze wsparciem dla ładowania 100W

Smartfon o kodzie PHB110 otrzymał certyfikat 3C, zdradzający ładowanie 100 W i wszystko wskazuje na to, że jest to OnePlus 11. Urządzenie będzie korzystać z ładowarki w standardzie 11 V i 9,1 A, co więcej, może być to ten sam adapter, z którego Realme skorzystało w przypadku modelu GT2 Explorer Master. Nie wiadomo jeszcze, jak wygląda sprawa baterii.

OnePlus 11 zostanie najprawdopodobniej zaopatrzony we flagowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. W przypadku aparatów możemy spodziewać się głównej matrycy o rozdzielczości 50 Mpix. Oprócz tego, urządzenie będzie zapatrzone w dwa dodatkowe moduły: 48 Mpix szerokokątny i 32 Mpix z funkcją teleobiektywu.

Zobacz: Xiaomi 13 i Xiaomi 13 Pro oficjalnie zaprezentowane

Zobacz: iPhone 15 nie dla Polaka. Cena zwali z nóg

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: danielmarin / Shutterstock.com

Źródło tekstu: GSMArena