Obsługi Apple iPhone 17 Pro trzeba będzie nauczyć się od nowa

Opadły już emocje po wrześniowej premierze telefonów z serii iPhone 16, a w sieci pojawiają się już pierwsze doniesienia związane z kolejną generacją, czyli iPhone 17, która zadebiutuje w 2025 roku.

Do premiery jest jeszcze sporo czasu, ale już teraz projektanci Apple muszą podjąć pewne decyzje, które wpłyną na ostateczny kształt urządzeń, a także być może – ich przyszłych generacji. Jedną z takich zmian, która może być wprowadzona w telefonach iPhone 17 Pro, jest nowy, wielofunkcyjny przycisk, który zastąpi przyciski głośności oraz akcji – zostaną one usunięte i zastąpione jednym. Obecnie, w iPhone 16 Pro przyciski te znajdują się na lewym boku obudowy, stanowiąc trzy oddzielne elementy.

O nowym pomyśle Apple donosi Majin Bu, leaker popularny w jabłkowych kręgach. Według podanych przez niego informacji producent dopiero testuje to rozwiązanie, a pełna funkcjonalność nowego przycisku nie jest jeszcze jasna. Autor sugeruje, że nowy element będzie odpowiadał za to, co teraz umożliwiają przyciski z lewej strony obudowy – czyli regulację głośności, wyciszenia i dodatkowe funkcje do wyboru, powiązanych z przyciskiem akcji.

From what I've been told, it looks like Apple is testing an iPhone 17 Pro with a new button that will replace the volume buttons and the action button that have been removed.



