Apple iPhone 16 Pro z problemami. Ekran przestaje reagować

Użytkownicy telefonów Apple iPhone 16 Pro narzekają na problem braku reakcji ekranu na dotyk. Najprawdopodobniej jest to tylko błąd w iOS 18 i szybko powinien być naprawiony.

Użytkownicy iPhone 16 Pro na Reddicie i Mastodonie opisują swoje problemy z nieprawidłowym działaniem telefonu. W pewnych sytuacjach ekran przestaje reagować na gesty przesunięcia lub dotknięcia.

Zbyt czuły ekran w iPhone 16 Pro

By doprowadzić do takiej sytuacji, wystarczy na przykład dotknąć samej krawędzi ekranu przy nowym przycisku aparatu (choć inne miejsca też są na to narażone), a następnie nie cofając palca, palcem drugiej ręki przesunąć po ekranie.

Wyświetlacz częściowo przestaje wtedy reagować na gesty – nie można przesuwać głównego ekranu, choć czasami udaje się uruchomić aplikacje, a w ustawieniach systemu w ogóle dotyk przestaje działać, są też problemy z pisanie na klawiaturze. Co jednak ciekawe, problem praktycznie nie występuje, gdy iPhone 16 Pro umieszczony jest w etui.



Wszystko wskazuje na to, że problem jest efektem zbyt czułego algorytmu zapobiegającego przypadkowym dotknięciom ekranu. Obecność tej funkcji jest jak najbardziej uzasadniona, jednak ze zgłoszeń użytkowników wynika, że iPhone 16 Pro reaguje tak nawet wtedy, gdy prawa dłoń znajduje się blisko krawędzi wyświetlacza.

Wystarczy po prostu zbyt mocno obejmować obudowę telefonu, tak by wnętrze dłoni dotykało brzegu ekranu. Nie trzeba więc go nawet naciskać, wystarczy tylko lekko dotykać szkła na samej krawędzi. W telefonie z wąskimi ramkami wokół wyświetlacza trudno uniknąć nawet lekkiego kontaktu dłoni lub palca ze szkłem, ale nie powinno to wpływać na możliwości obsługi urządzenie. iPhone 16 Pro jest jednak zbyt czuły, przed czym jednak chroni etui.

Błąd został dostrzeżony zarówno w iOS 18, jak i iOS 18.1. Problem najwyraźniej nie dotyczy innych modeli z serii iPhone 16, tylko wariantu Pro.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Reddit, opracowanie własne