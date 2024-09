iPhone 16 ma wadę fabryczną? Niepokojące doniesienia użytkowników

Niemal żaden sprzęt na premierę nie jest w stanie ustrzec się błędów. I nie inaczej jest w przypadku jednego z najnowszych smartfonów Apple. Jeden z modeli iPhone'a ma poważny błąd oprogramowania, który w znaczący sposób zaburza jego funkcjonalność.

Jeden z użytkowników iPhone 16 Pro Max zaalarmował we wpisie na forum społecznościowym Apple, że jego egzemplarz telefonu ma poważny błąd związany z aplikacją Aparat.

Gdy uruchamiam kamerę z ekranu blokady, aplikacja Aparat całkowicie odmawia posłuszeństwa. Mam wtedy czarny ekran, a aplikacja się wyłącza.

- napisał użytkownik torrey145.

Nie jest to przypadek jednostkowy - to problem, który potwierdzają także inni na forum, jak również odnotowała firma Apple. Jak temu zaradzić? Tymczasowym rozwiązaniem jest wymuszenie restartu, ale jest to jedynie krótkotrwałe remedium, a problem później wraca.



Aplikacja Aparat również wyłącza się i odmawia dalszego posłuszeństwa po zrobieniu zdjęcia na iPhone 16 Pro Max. Wsparcie techniczne Apple zaalarmowało inżynierów oprogramowania, którzy są świadomi zjawiska.



Problem wydaje być natury programowej i będzie prawdopodobnie wymagał nowej aktualizacji. Na razie Apple nie wystosowało żadnego oficjalnego komunikatu na ten temat, ale należy się spodziewać, że uaktualnienie zostanie wydane wkrótce.

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis

Źródło tekstu: Tom's Guide, oprac. wł