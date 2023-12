Nubia Z60 Ultra oficjalnie. Potężny smartfon z fotograficznym zacięciem

Nubia Z60 Ultra to nowy flagowiec tej marki, w którym zastosowano unikalny system tylnych aparatów z optyczną stabilizacją obrazu oraz, po raz pierwszy w produktach ZTE, odporność na pyły i wodę na poziomie IP68.

Nubia Z60 Ultra to kolejny bardzo kanciasty smartfon tej marki, o wymiarach 163,9 x 76,3 x 8,3 mm i masie 230 g. Z przodu znalazł się tu bezramkowy wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,8 cala i rozdzielczości 1116 x 2480 pikseli. Potrafi on odświeżać obraz z częstotliwością do 120 Hz i świecić z maksymalną jasnością do 1500 nitów. Pod powierzchnią ekranu został ukryty aparat do selfie o rozdzielczości 16 Mpix (f/2.0), a także optyczny czytnik linii papilarnych.

Tylny zestaw fotograficzny składa się z trzech aparatów, z których każdy został wyposażony w optyczną stabilizację obrazu. Główna jednostka ma rozdzielczość 50 Mpix (f/1.6, 35 mm, PDAF, Laser AF), a towarzyszą jej aparat ultraszerokokątny 50 Mpix (f/1.8, 18 mm, PDAF) oraz 64-megapikselowy teleobiektyw peryskopowy (f/3.3, 85 mm, PDAF).

Wewnątrz odpornej na działanie pyłów i wody (IP68) obudowy pracuje układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, współpracujący z 8, 12 lub 16 GB RAM-u LPDDR5X oraz 256 GB, 512 GB lub 1 TB pamięci masowej UFS 4.0. Smartfon umożliwia korzystanie z sieci 5G, oferuje również łączność Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 oraz NFC. Jest też port podczerwieni, a także odbiornik nawigacji satelitarnej, gniazdo USB-C i głośniki stereo.

Nubia Z60 Ultra jest zasilana akumulatorem o pojemności 6000 mAh, który można szybko naładować z mocą do 80 W. Nad wszystkim czuwa oprogramowanie MyOS 14, bazujące na systemie Android 14.

Dostępność i cena

Nubia Z60 Ultra trafi do sprzedaży w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, srebrnej i szarej. Do wyboru będą cztery konfiguracje pamięci: 8/256 GB, 12/256 GB, 12/512 GB oraz 16 GB/1 TB. Ceny mamy poznać wkrótce.

