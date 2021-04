Nowy OnePlus Nord N10 przechodzi certyfikację

Wielkimi krokami zbliża się następca zeszłorocznego najbardziej budżetowego OnePlusa. Czego możemy się spodziewać w tym roku?

OnePlus w zeszłym roku przeszedł dosłowną metamorfozę. Wcześniej była to marka, która wydawała limitowane serie tańszych flagowców, teraz jest to klasyczny producent. W jego ofercie znajdziemy zatem flagowce, średniopółkowca, budżetowce czy rozmaite akcesoria. W końcu fani OnePlusa wymodlili nawet zegarek chińskiej marki. Ojcem tej zmiany i całej linii produktów OnePlus Nord był Carl Pei. Współwłaściciela OnePlusa nie ma już w firmie, jednak jego dziedzictwo jest dalej żywe. Teraz certyfikację przeszedł kolejny model chińskiej firmy.

Najprawdopodobniej będzie to następca zeszłorocznego modelu OnePlus Nord N10. Certyfikacja jest zwykle ostatnim krokiem przed debiutem rynkowym, powinno zatem dojść do niego już niedługo. Nowe urządzenie będzie miało przekątną ekranu 6,49 cala i potrójny aparat główny. Poprzednik miał cztery sensory, jednak nie jest to jedyna zmiana. Producent postanowił zmienić czytnik linii papilarnych z tyłu urządzenia na taki z boku telefonu. Niestety, nie znamy jeszcze dokładniejszej specyfikacji technicznej nadchodzącego smartfonu.

