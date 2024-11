Nothing kontratakuje i szykuje trzy nowe telefony

Nothing szykuje naprawdę dużą ofensywę. Brytyjski producent pracuje nad aż trzema nowymi smartfonami.

Na mobilnym rynku liczą się tylko dwa rejony świata. Pierwszym jest Azja, drugim jest USA. Europa niestety właściwie nie istnieje. Jednym z nielicznych europejskich producentów smartfonów jest Nothing. Trzeba tu jednak wspomnieć, że chociaż Nothing jest z Londynu, to jego założyciel urodził się w Chinach. To Carl Pei, który wcześniej współtworzył OnePlusa.

Nothing szykuje trzy różne smartfony. Wiemy już o jednym

Nothing do tej pory wydał pięć telefonów. Najnowszym jest Nothing Phone (2a) Plus. Pod koniec ostatniego miesiąca informowaliśmy, że brytyjska marka we współpracy z fanami wydaje także wersję Community Edition. Teraz Nothing pracuje nad trzema nowymi smartfonami. Wszystkie trzy mają zadebiutować jeszcze w pierwszej połowie 2025.

Jeden niedawno pojawił się w bazie benchmarków Geekbench. Model Nothing A059 z układem Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3. Nowy model będzie mieć 8 GB RAM i system operacyjny Android 15. Smartfon zdobył 1149 punktów w teście jednego rdzenia i 2813 punktów w teście wielu rdzeni.

