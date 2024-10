Nothing łączy siły z fanami. Oto Phone (2a) Plus Community Edition

Nothing zaprezentowało dziś efekty swojego nowatorskiego projektu. W ramach inicjatywy The Community Edition Project, firma zaprosiła swoich fanów do współtworzenia specjalnej edycji smartfonu Nothing Phone (2a) Plus.

Społeczność w centrum uwagi

"The Community Edition Project" spotkał się z ogromnym entuzjazmem, generując ponad 900 zgłoszeń z 47 krajów. Czterech zwycięzców miało unikalną szansę współpracy z zespołem Nothing w Londynie, aby urzeczywistnić swoje pomysły.

Świecący w ciemności

Efektem tej współpracy jest Nothing Phone (2a) Plus Community Edition, czyli smartfon, który dosłownie świeci w ciemności. Astrid Vanhuyse i Kenta Akasaki, odpowiedzialni za design, wykorzystali zielonkawy, fosforyzujący materiał, który nadaje urządzeniu niezwykły wygląd w nocy.

Tapeta, opakowanie, kampania

Andrés Mateos stworzył kolekcję tapet inspirowanych nowym designem, Ian Henry Simmonds zaprojektował minimalistyczne opakowanie ze świecącymi elementami, a Sonya Palma opracowała koncepcję kampanii marketingowej "Znajdź swoje światło. Uchwyć swoje światło".

Współtworzenie przyszłości

Phone (2a) Plus Community Edition to pierwszy, ale nie ostatni produkt marki Nothing stworzony we współpracy ze społecznością. Firma podkreśla swoje zaangażowanie w ten model pracy, wierząc, że w ten sposób można tworzyć innowacyjne i ekscytujące produkty.

Dostępność

Limitowana edycja smartfonu Nothing Phone (2a) Plus Community Edition trafi do sprzedaży 12 listopada 2024 roku na stronie nothing.tech w cenie 1988 zł. Liczba dostępnych egzemplarzy ma wynieść tylko 1000 (tysiąc).

Nothing Store Soho w Londynie będzie jednym z pierwszych fizycznych sklepów na świecie, w którym będzie można kupić ten telefon. Start sprzedaży 16 listopada 2024 roku o godzinie 12:00.

lipiec 2024 190 g, 8.5 mm grubości 12 GB RAM 256 GB - 50 Mpix + 50 Mpix + 32 Mpix 6.7" - AMOLED (1084 x 2412 px, 395 ppi) Mediatek Dimensity 7350 Pro, 3,00 GHz Android v.14.0 5000 mAh, USB-C

Zobacz: Nothing Phone (2a) Plus już jest w Polsce. Słuchawki w prezencie

Zobacz: Nothing Ear (open), słuchawki z AI szkoloną na 28 mln scenariuszach hałasu

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Nothing

Źródło tekstu: Nothing