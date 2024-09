Nothing Ear (open), słuchawki z AI szkoloną na 28 mln scenariuszach hałasu

Marka Nothing zaprezentowała dziś nowe słuchawki Ear (open), które stanowią alternatywę dla wszechobecnych konstrukcji TWS. Od października trafią do sprzedaży w Polsce.

Nothing Ear (open) to słuchawki o nieco odmiennej budowie niż popularne TWS. Mają otwartą konstrukcję OWS i zakłada się je na ucho za pomocą elastycznego, silikonowego pałąka, zaczepianego za małżowiną. Nothing zachwala, że taka konstytucja zapewnia wysoką jakość odtwarzanej muzyki z większym przenikaniem dźwięków otoczenia, co może się przydać w sytuacji, gdy użytkownik nie chce się całkowicie odcinać od rzeczywistości i woli zachować kontakt z rozmówcami lub odgłosami ulicy.

Otwartą konstrukcję słuchawek Ear (open) tworzą system Sound Seal i kierunkowe głośniki, które mają minimalizować wyciek dźwięku, a także zapewniają prywatność rozmów i zrównoważoną scenę dźwiękową.

Słuchawki Nothing Ear (open) wyróżniają się też kojarzącym się z marką wzornictwem z przezroczystymi elementami. Pojedyncza słuchawka waży 8,1 grama, całość zapewnia pyło- i wodoszczelność na poziomie IP54.

Ponad 28 milionów scenariuszy hałasu

Za odtwarzanie dźwięku odpowiadają dynamiczne przetworniki 13,2 mm z tytanową powłoką. Producent przekonuje, że niestandardowy kształt membrany redukuje zniekształcenia i wzmacnia niskie częstotliwości, a tytanowa powłoka odtwarza wyraźne wysokie tony. Na jakość dźwięku wpływa także umiejscowienie przetwornika – znajduje się on bliżej ucha, co wzmacnia doznania dźwiękowe. Niskie tony wzmacnia dodatkowo automatyczny algorytm Bass Enhance. Łączność zapewnia Bluetooth 5.3 z obsługą kodeków AAC i SBC.

Słuchawki powinny się też sprawdzić podczas prowadzenia rozmów głosowych. Ich jakość zwiększa technologia Clear Voice wspomagana przez sztuczną inteligencję przeszkoloną na podstawie ponad 28 milionów scenariuszy hałasu.

Każda ze słuchawek Nothing Ear (open) wyposażona jest w akumulator 64 mAh, zapewniający do 8 godzin słuchania muzyki lub 6 godzin rozmów, a etui z zestawu z akumulatorem 635 mAh zapewnia dodatkowe 22 godziny działania. 10-minutowe szybkie ładowanie oznacza 2 godziny słuchania.

Słuchawki Nothing Ear (open) wchodzą dziś do sprzedaży na wybranych rynkach świata, a do Polski dotrą 1 października. Ich cena ma wynosić 648 zł.

Źródło zdjęć: Nothing

Źródło tekstu: Opracowanie własne