CMF Buds Pro 2 - to szaleństwo, że kosztują tak mało (recenzja)

O słuchawkach CMF Buds Pro 2 — marce hipsterskiej firmy Nothing — można powiedzieć krótko: są za tanie. To niepojęte, że można dostać aż tyle za 269 zł.

Słuchawki z oceną 10/10 - w swojej kategorii cenowej są mistrzostwem

Nie będzie pieszczenia się, okrągłe 10/10, równie krągłe, jak wielofunkcyjne pokrętło na etui słuchawek, które może terować głośnością, czy ANC. CMF to budżetowa marka brytyjskiego Nothing, który pod głównym brandem czarował już jakością dźwięku. Ale za 269 zł nie pamiętam, by ktokolwiek dostarczył taką jakość wykonania, dźwięku, wygodę, ergonomię i — co niezwykłe — aż tak dobrej jakości mikrofony do rozmów.

Pewnie bateria to lipa, powiecie. No więc nie, również i tutaj czapki z głów - 8 godzin z włączoną funkcją ANC i do 12 godzin bez aktywnego usuwania szumów otoczenia. To wartości godne modeli o 1000 zł droższych. Wraz z zapasem energii w etui ładującym dostajemy ponad 40 godzin słuchania muzyki i podcastów bez konieczności podłączania się do ładowarki.

To pewnie na kodekach zaoszczędzili? Pudło

Jest LDAC, Spatialized Audio, jest Dirac Opteo, jest certyfikat Hi-Res Audio i system Ultra Bas 2.0 z certyfikatem Hi-Fi. To dla mnie niepojęte, bo konkurencja jak nie zapłacisz choć 400-500 zł skąpi na dźwięku wysokiej rozdzielczości. Obsługiwany standard Bluetooth to 5.3.

Co więcej, to nie jest jednomembranowy system, tylko w niewielkich kopułkach producent zmieścił po dwa głośniki - 11 mm basowy i 6 mm wysokotonowy.

Zresztą, nie traćmy czasu, oto specyfikacja tych zuchów:

• System dwudrożny: jeden 11 mm przetwornik basowy i jeden 6 mm głośnik wysokotonowy na każdą stronę,

• Dźwięk przestrzenny,

• Dirac Opteo: cyfrowa optymalizacja dźwięku,

• Bluetooth 5.3 z kodekami SBC, AAC i LDAC (Hi-Res Audio),

• Multipoint: możliwość podłączenia dwóch urządzeń jednocześnie,

• Sześć mikrofonów HD z technologią Clear Voice 2.0 do rozmów,

• Adaptacyjne, hybrydowe aktywne tłumienie hałasu (ANC): redukcja hałasu otoczenia do 50 dB,

• Tryb przezroczystości,

• Redukcja szumu wiatru,

• Certyfikacja IP55,

• Integracja z ChatGPT,

• Tryb gry: opóźnienie poniżej 120 ms,

• Całkowity czas odtwarzania do 43 godzin, szybkie ładowanie (10 minut na 7 godzin użytkowania),

• Smart Dial: kontrola różnych funkcji bezpośrednio na etui ładującym,

• Test dopasowania wkładek dousznych,

• Wykrywanie noszenia (auto-pauza),

• Kolory: czarny, jasnoszary, niebieski i pomarańczowy.

Jak brzmią CMF by Nothing CMF Buds Pro 2?

Słuchawki — co nie jest specjalnym zaskoczeniem — mają dość rozrywkową, V-kową charakterystykę, ale fakt zastosowania podwójnych membran w każdej ze słuchawek sprawia, że potrafią zaskoczyć w wielu sytuacjach. Pomimo dużej siły basu, a przy tym dynamicznych kicków, CMF-y zaskakują detalami w wokalach i nie omijają tonów wysokich. Choć zwykle jestem marudą i muszę się przyzwyczajać do brzmienia nowych słuchawek, tutaj tej bariery nie było — od razu po założeniu po prostu słuchałem.

I tylko funkcję Ultra Bass, domyślnie aktywną po włączeniu słuchawek, być może warto wyłączyć dla mniej dobasowanego brzmienia (robimy to w aplikacji). Nawet jednak i bez niej trudno mówić o braku basu, a neutralne brzmienie uzyskamy dopiero na ustawieniu basu na -5. Nie sądzę jednak, by ktoś specjalnie się w to zagłębiał, to mocne, trochę przesadne brzmienie doskonale nadaje się do muzyki rozrywkowej i perfekcyjnie umila aktywności sportowe.

Co warto dodać, słuchawki nie przytykają, nie męczą też nawet po wielu godzinach ciągłego użytkowania. A system ANC o skuteczności do 50 dB rozpieszcza. Mamy też tryb uważności, jeśli jednak chcemy mieć kontakt z otoczeniem. Dodatkowo dostajemy system tłumienia wiatru — nie usuwa on zupełnie podmuchów, ale na hulajnodze czy rowerze sprawiał, że słuchawki nie irytowały nadmiernym zbieraniem wiatru.



Aplikacja do zarządzania słuchawkami ma charakterystyczną, "nothingową" stylistykę, nawet jeśli uruchomimy ją na telefonach innego producenta. Trudno do czegoś się doczepić — jest kompletna.

Nieoczekiwana zaleta — świetny mikrofon

W recenzjach bardzo dużo mówi się o jakości dźwięku ze słuchawek, ale bardzo mało o jakości dźwięku rejestrowanego przez nie. I to wielka szkoda, bo sam trafiłem już wielokrotnie na spektakularne słuchawki pod względem muzyki, a totalnie do niczego, gdy chodzi o połączenia telefoniczne. I tutaj CMF daje pstryczek w nos konkurencji. Przesłuchajcie poniższe wideo, można wręcz odnieść wrażenie, że najtańsze CMF-y są lepsze od najdroższych Panasoników:



Po takim zestawie zalet pominięcie ładowania bezprzewodowego to taka wada totalnie na siłę. Nikt się go nie spodziewa za trochę ponad 250 zł. Słuchawki mają moją pełną rekomendację, a dostaniecie je w 4 kolorach: czarnym, jasnoszarym (na zdjęciach w teście), niebieskim i pomarańczowym.

