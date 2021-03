Następca Nokii 8.3 5G ma mieć z tyłu 5 aparatów, w tym główny o rozdzielczości 108 Mpix

Firma HMD Global pracuje nad następcą Nokii 8.3 5G. Nowe urządzenie ma mieć z tyłu pięć aparatów fotograficznych, w tym główny o rozdzielczości 108 Mpix, natomiast całość będzie napędzana chipsetem Snapdragon 775.

Jak podaje NokiaPowerUser.com, HMD Global rozpoczął już pracę nad następcą swojego ostatniego "flagowca", Nokii 8.3 5G. Zgodnie z informacjami, które dotarły do redakcji serwisu, nadchodzący smartfon będzie napędzany chipsetem Qualcomm Snapdragon 775.

Nowy smartfon marki Nokia ma nieco przypominać Nokię 9 PureView, która zadebiutowała ponad 2 lata temu na targach Mobile World Congress w Barcelonie. Wspólnym elementem ma być w tym przypadku zestaw pięciu aparatów fotograficznych, choć tym razem będą to różne jednostki, ale wciąż z optyką marki Zeiss. Główny aparat będzie miał rozdzielczość 108 Mpix, a towarzyszyć mu mają między innymi aparat ultraszerokokątny, teleobiektyw, aparat makro i czujnik głębi. Nie wiemy, jakiego typu będzie piąty aparat.

Na wyposażeniu urządzenia może się znaleźć również 6,5-calowy wyświetlacz PureDisplay V4 o rozdzielczości QuadHD+, z częstotliwością odświeżania obrazu na poziomie 120 Hz. Do tego dźwięk OZO Audio oraz bateria o pojemności 5000 mAh. Są to jednak informacje nieoficjalne, które należy traktować jako plotkę do zweryfikowania w przyszłości.

Pozostaje jeszcze kwestia nazwy. HMD Global ma zamiar wprowadzić nowe nazewnictwo smartfonów, więc następcą Nokii 8.3 5G wcale nie musi być Nokia 8.4 5G, choć może.

Źródło tekstu: nokiapoweruser.com