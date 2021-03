Wiemy więcej o układzie Snapdragon 775

Qualcomm szykuje swój nowy układ ze średniowyższej półki cenowej. Teraz wiemy coraz więcej na temat nadchodzącego Snapdragona 775.

Qualcomm zaprezentował już co prawda swój flagowy układ na 2021, jednak dalej nie doczekaliśmy się następcy Snapdragona 765. Nowa propozycja amerykańskiej firmy na średniowyższą półkę cenową pojawi się jednak oficjalnie jeszcze w tym miesiącu. Teraz poznaliśmy kolejne informacje na temat nowego układu. Nikogo nie zaskakuje fakt, że będzie on wykonany w architekturze 5 nm, bardziej interesujące są rdzenie. Niestety, wiemy tylko, że będą one częścią serii Kryo 6xx. To nie mówi wiele. Wiemy jednak, że układ będzie współgrał z pamięcią 3200 MHz LPDDR5 oraz 2400 MHz LPDDR4X. Spectra 570 pozwoli zarówno na nagrywanie filmów w 4K, jak i pracę trzech sensorów 28 Mpix w tym samym momencie.

W przypadku nagrywania w 30 klatkach na sekundę będzie to 60 Mpix + 20 Mpix. Za dźwięk zadba WCD9380/WCD9385. Oczywiście nie zabraknie obsługi łączności 5G, Bluetootha 5.2, najnowszej generacji Wi-Fi oraz kategorii LTE. Widzieliśmy już wyniki Snapdragona 775 w AnTuTu - osiąga on o 65% lepsze rezultaty niż poprzedni układ Snapdragon 765.

Źródło tekstu: xda-developers, wł