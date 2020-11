Snapdragon 875 będzie potężny, ale lepiej popatrz na Snapdragona 775G

Już niedługo amerykański Qualcomm pokaże dwa nowe układy mobilne. Teraz na ostatniej prostej przed debiutem oba pojawiły się w AnTuTu.

Już na początku grudnia Qualcomm oficjalnie pokaże Snapdragona 875, który będzie nowym flagowym układem producenta. Tym razem jednak na poważnie Qualcommowi rękawicę rzuci koreański Samsung w postaci jest Exynosa 2100. Na rezultaty tego pojedynku będziemy musieli jeszcze poczekać, jednak nowe układy Qualcommu przeszły właśnie testy w bazie benchmarków AnTuTu. Drugim z układów jest nadchodzący Snapdragon 775G, który ma być następcą wersji 765G. Oba egzemplarze wypadły naprawdę dobrze, jednak trzeba zaznaczyć, że testy przeszły egzemplarze prototypowe, czyli nie były to żadne konkretne modele.

Snapdragon 875 uzyskał wynik 740 tysięcy punktów. Dla porównania Snapdragon 865 miał 600 tysięcy punktów. To wzrost o 25%. Oczywiście, to bardzo dobry wynik, jednak o wiele większe wrażenie zrobił Snapdragon 775G, który poprawił wynik swojego poprzednika z 320 tysięcy punktów na 530 tysięcy punktów. To awans aż o 65%. Jakie telefony będą miały Snapdragona 775G? Najpewniej będzie to nowa Sony Xperia Compact, która ma być właśnie superśredniakiem.

