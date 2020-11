Nowa Sony Xperia Compact ze Snapdragonem 775

Mamy bardzo dobrą wiadomość dla fanów kompaktowych smartfonów. Najnowsze sygnały wskazują na to, że Sony naprawdę szykuje niewielką Xperię. Pojawi się ona w przyszłym roku.

Ostatnim modelem Sony z serii Compact była Sony Xperia XZ2 Compact. Od tamtej pory fani niewielkich smartfonów (do których zalicza się autor tekstu) mieli naprawdę niewielki wybór. Pojawił się Samsung Galaxy S10e, w tym roku natomiast honor uratował Apple iPhone 12 mini. Wygląda jednak na to, że sukces najpierw iPhone'a SE, a potem iPhone'a 12 mini sprawił, że Sony przeprosił się z linią Compact. O tym, że powróci ona w przyszłym roku mówiły już przecieki po pierwszych dobrych wiadomościach na temat iPhone'a SE 2020. Później widzieliśmy debiut flagowej Xperii 5 II, która ma co prawa wyświetlacz o przekątnej 6,1 cala (co i tak jest dość niewielkie w obecnych czasach), ale w środku nie różni się niczym od większej Xperii 1. Nawet pojemność akumulatora przy mniejszym wyświetlaczu jest taka sama.

Teraz z Japonii dochodzą nas kolejne dobre informacje. Tamtejszy portal AndroidNext mówi, że w przyszłym roku naprawdę pojawi się Xperia Compact. Będzie ona miała naprawdę kompaktowe wymiary jak na 2020 - przekątna ekranu sięgnie bowiem tylko 5,5 cala. Nie będzie to jednak flagowiec, a raczej superśredniak w stylu LG Velvet. Układem mobilnym będzie bowiem Snapdragon 775. Oczywiście dobrą stroną tej informacji jest pojawienie się kompaktowego wyboru w kolejnej półce cenowej. Pomiędzy modelem iPhone SE a iPhone 12 mini.

Źródło tekstu: androidnext via gsmarena, wł