Co w przyszłym roku szykuje Sony? Xperia 10 III będzie jego pierwszym średniakiem 5G

Japoński Sony intensywnie pracuje już nad swoją przyszłoroczną ofertą. Wiemy już jakie układy będą miały trzy z czterech urządzeń, które na pewno się pojawią. Duża zmiana nastąpi w średnim segmencie cenowym.

Ten rok jest dla linii Sony Xperia naprawdę dobry. Do tego stwierdzenia wystarczy zaledwie tyle, że udało się zatrzymać wieczne spadki w sektorze telefonów. Złośliwi mogliby powiedzieć, że już nie ma z czego spadać, ale łatwo znajdziemy równie znanych producentów, którzy są w jeszcze gorszej sytuacji. Zatrzymanie spadków podczas kryzysu na rynku to wyczyn tym bardziej godny pochwały. A co zobaczymy w przyszłym roku? Japończycy już pracują nad swoimi nowymi urządzeniami. Standardowo trzy smartfony pojawiają się w lutym, a jesienią debiutuje mniejszy flagowiec.

Nie dziwi zatem, że już pojawiają się doniesienia na temat takich smartfonów jak Sony Xperia L5, Sony Xperia 10 III oraz Sony Xperia 1 III. Okazuje się, że japoński budżetowiec będzie miał MediaTeka Helio P35, natomiast średniak ruszy na podbój rynku ze Snapdragonem 690. Będzie to tym samym pierwszy średniopółkowiec japońskiej firmy z dostępem do łączności 5G. W przypadku modelu Sony Xperia 1 III możemy się spodziewać Snapdragona 875. Najnowsze doniesienia mówią też, ze flagowiec będzie miał więcej niż cztery aparaty.

