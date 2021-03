Qualcomm szykuje Snapdragona 888 4G

Czy wszystko kręci się dookoła 5G? Qualcomm chce pokazać, że jednak nie. Amerykanie zamierzają to zrobić przy użyciu układu Snapdragon 888 4G.

Qualcomm nie jest już największym sprzedawcą układów mobilnych na świecie. W tej dyscyplinie pokonał go tajwański MediaTek. Qualcomm ma jednak dominującą pozycję na rynku flagowców z Androidem. Apple i Huawei (jeszcze) mają bowiem swoje własne układy. Z drugiej strony Exynosy Samsunga nie dorównywały do tej pory najlepszym Snapdragonom. To się powoli zmienia, a i MediaTek powolutku wchodzi na coraz wyższe szczeble cenowe, ale dalej królem jest Qualcomm.

Teraz amerykańska firma zamierza udowodnić, że cały świat nie kręci się dookoła łączności 5G. Amerykanie szykują bowiem układ Qualcomm Snapdragon 888 4G. Może to być naprawdę kusząca opcja dla wielu producentów. Uzyskają oni możliwości flagowca za o wiele niższą cenę. Sieć 5G w większości nie jest jeszcze niestety tak rozwinięta jak byśmy tego chcieli. Tym atrakcyjniej wygląda wtedy nadchodzący Snapdragon 888 4G. Nowy układ ma powstać w architekturze 5 nm, co już daje mu przewagę w wydajności nad konkurencyjnym Snapdragonem 870 5G. O nowym układzie informuje znany branżowy specjalista od przecieków - Roland Quandt.

Źródło tekstu: roland quandt