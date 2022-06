Na układy 2 nm jeszcze długo poczekamy

Musimy się naprawdę polubić z obecnymi układami, bo na kolejną generację przyjdzie nam długo poczekać. Nawet lata. Tak wynika z wieści na temat TSMC.

Na rynku projektantów układów mobilnych dominują MediaTek i Qualcomm, ale zupełnie inaczej wygląda sytuacja w segmencie wytwórców nowych układów. Najnowocześniejsze układy mogą produkować tak naprawdę tylko TSMC z Republiki Chińskiej i Samsung z Korei Południowej.

Układy 2 nm dopiero za trzy lata...

Tym większym graczem jest właśnie TSMC. Co prawda inne firmy (przede wszystkim chiński SMIC) są w stanie produkować mniej zaawansowane układy mobilne, to jednak nie mają one jeszcze takich możliwości jak TSMC i Samsung. Teraz najlepsze układy powstają w technologii 4 nm. Każdy zyskany nm przekłada się na naprawdę sporo lepsze wyniki, ale teraz jest to osiągnąć naprawdę ciężko.

Na szerokie zastosowanie układów 3 nm przyjdzie nam poczekać około roku, ale 2 nm wymaga od nas naprawdę długiego czekania. TSMC w tym celu rozbuduje swoją fabrykę w Zhongke. Testy rozpoczną się pod koniec 2024, a sama masowa produkcja takich układów ruszy dopiero w 2025.

Warto czekać? Cóż, IBM szanuje, że nowa technologia pozwoli na przykład na ładowanie telefonu co 4 dni.

Zobacz: Nie tylko TSMC, Samsung też opóźni układy 3 nm

Zobacz: TSMC: Europa przegrała - nowa fabryka powstanie w USA

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: shutterstock

Źródło tekstu: economic times