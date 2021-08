Nie tylko TSMC, Samsung też opóźni układy 3 nm

Samsung niestety ma te same problemy, co jego konkurenci z TSMC. Oznacza to, że układy 3 nm pojawią się później niż byśmy chcieli.

Samsung jest jedynym liczącym się konkurentem TSMC na rynku wytwórców układów mobilnych. Tak długo, dopóki nie powstanie licząca się alternatywa w USA lub Europie, jest to też cichy faworyt wielu państw w rywalizacji z TSMC. Teraz niestety jednak okazuje się, że problemy mają obie firmy. Opóźni się rynkowy debiut technologii 3 nm. Wygląda na to, że na przykład przyszłoroczne iPhone'y 14 będą napędzane układami A16 Bionic w wersji 4 nm, a nie 3 nm. Oznacza to, że będą one mniej wydane.

Układy 3 nm mają się pojawić dopiero w 2023 lub najszybciej - pod koniec 2022. Tak przynajmniej wierzą Amerykanie z Qualcommu. Drugi największy projektant układów powierzy bowiem Samsungowi produkcję swoich układów Qualcomm Snapdragon 898 w technologii 4 nm. Mają być one o 20% bardziej wydajne niż obecne Snapdragony 888. To jednak TSMC będzie odpowiadać za produkcję układów Qualcomm Snapdragon 898+, które mają powstać w technologii 3 nm. Architekturę 4 nm będą miały też układy Apple M2 produkowane przez TSMC.

