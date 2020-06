Motorola one fusion+ już w Polsce. Ten teleon ma wszystko, czego zapragniesz

Motorola wprowadziła właśnie do sprzedaży nowy telefon z tańszej rodziny Motorola one. Motorla one fusion+ łączy najnowsze rozwiązania i świetne możliwości fotograficzne z przystępną ceną.

Motorola ostatnio eksperymentuje z językiem projektowym i łączeniem rozwiązań technicznych z różnych klas smartfonów i często nie wiem, czego spodziewać się po kolejnej premierze. Motorola one fusion+ to kolejne zaskoczenie – telefon, który ma wszystko w jednym. To doskonałe zdjęcia, stylowe wzornictwo, dobry dźwięk i nowoczesne oprogramowanie. Brakuje jedynie NFC, ale Motorola nie ukrywa, że płatności zbliżeniowe nie są priorytetem w tej klasie cenowej.

Motorola one fusion+ to przede wszystkim aparat

Możliwe, że Motorola one fusion+ nie będzie miała sobie równych na polu fotografii w tym przedziale cenowym. Tylny aparat składa się z czterech modułów. Aparat główny z matrycą 64 MPix został wyposażony w tryb Night Vision i technikę Quad Pixel, łączącą cztery piksele 0,8 μm w jeden 1,6 μm. Dzięki temu matryca 64-megapikselowa pracuje jak 16-megapikselowa z czterokrotnie większymi elementami światłoczułymi. Większa powierzchnia rejestruje więcej światła, a więcej światła to lepsze zdjęcia w nocy.

Towarzyszy mu aparat szerokokątny z kątem widzenia 118° oraz aparat Macro Vision 2x z relatywnie dużą matrycą o rozdzielczości 5 MPix. Podobnie jak w Motoroli Edge, zdjęcia makro można robić z odległości zaledwie 2 cm od fotografowanego obiektu. Frontowy aparat jest wysuwany, podobnie jak w Motoroli one Hyper. Jego 16 MPix matryca również może pracować w trybie Quad Pixel. W robieniu świetnych zdjęć pomoże nam oczywiście sztuczna inteligencja.

Sercem Motoroli one fusion+ jest ceniony Snapdragon 730. Ten sam układ znajdziemy w Galaxy A71, Xiaomi Mi 9T czy Oppo K5. To wciąż jeden z najlepszych SoC-ów dla smartfonów ze średniej półki. Do tego dostaniemy przyzwoite 6 GB RAM-u DDR4, 128 GB na dane, sanki na dwie karty nano-SIM lub SIM i kartę pamięci do 1 TB i gniazdo jack 3,5 mm. Motorola nie zamierza rezygnować z tradycyjnego gniazda słuchawkowego.

Całość zasila akumulator o pojemności 5000 mAh. Motorola one fusion+ dostała oczywiście szybkie ładowanie TurboPower (15 W), które pozwoli naładować ją na pół dnia w ciągu zaledwie 15 minut.

Do tego dostaniemy dobrej jakości ekran Full HD+ o przekątnej 6,5 cala z certyfikatem dla standardu HDR10 i świetny głośnik – ten sam, co w Motoroli Edge, tylko tam są dwa w układzie stereo.

Motorola one fusion+ działa pod kontrolą Androida bez dodatkowych aplikacji. Dostaniemy oczywiście usprawnienia, gesty i możliwości personalizacji, które daje nam My UX.

Sugerowana cena Motoroli one fusion+ to 299 euro, czyli 1327 zł po kursie z 8 czerwca 2020. Lada moment poznamy ceny sklepowe. Polska jest pierwszym krajem, w którym dostępny jest ten model. Niebawem trafi także do innych krajów Europy i do Ameryki Łacińskiej.