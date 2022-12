Debiutuje Motorola Moto G53 5G. To nowy budżetowiec marki

Moto G53 5G to drugi z nowo zaprezentowanych smartfonów Motoroli. Urządzenie jest tanie, ale oferuje całkiem niezłe wyposażenie.

Motorola Moto G53 5G to smartfon o wymiarach 162,7 x 74,66 x 8,19 mm i masie 183 g. Urządzenie ma 6,5-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 720 x 1600 pikseli, odświeżający obraz z częstotliwością do 120 Hz. Przez otwór wycięty w ekranie "patrzy" przedni aparat fotograficzny o rozdzielczości 8 Mpix. Główny aparat z tyłu ma rozdzielczość 50 Mpix (f/1.8) i ma do towarzystwa 2-megapikselowy aparat do zdjęć makro.

Nowy budżetowiec Motoroli jest napędzany ośmiordzeniowym Snapdragonem, wspieranym przez 4 lub 8 GB RAM-u i 128 GB pamięci masowej. Tę ostatnia można rozszerzyć za pomocą karty pamięci microSD (do 1 TB). Smartfon oferuje łączność 5G, Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5 i NFC. Jest też odbiornik nawigacji satelitarnej, gniazda USB-C i Jack 3,5 mm oraz zamontowany w przycisku zasilania czytnik linii papilarnych. Wszystko to jest zamknięte w obudowie odpornej na zachlapanie, zgodnie z normą IP52.

Motorola Moto G53 5G jest zasilana akumulatorem o pojemności 5000 mAh z szybkim ładowaniem 18 W i pracuje pod kontrolą systemu Android 13 z interfejsem MyUI 5.0.

Dostępność i cena

Smartfon wkrótce będzie dostępny w Chinach w kolorach lazurowym i czarnym. Za Motorolę Moto G53 5G w konfiguracji 4/128 GB trzeba będzie zapłacić 899 juanów (568 zł). Lepiej wyposażoną wersję 8/128 GB wyceniono na 1099 juanów (695 zł).

Źródło zdjęć: Motorola

Źródło tekstu: Motorola