Motorola Moto X40 ma Snapdragona 8 Gen 2 i wodoodporną obudowę

Motorola zaprezentowała smartfon Moto X40. To pierwsze urządzenie tej marki ze Snapdragonem 8 Gen 2 zamkniętym wewnątrz wodoodpornej obudowy.

Motorola Moto X40 ma wymiary 161,3 x 73,9 x 8,5 mm i waży 199 g. Smartfon został wyposażony w 6,67-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli, potrafiący odświeżać obraz z częstotliwością do 165 Hz. Ekran ma w górnej części otwór wycięty na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego o rozdzielczości 60 Mpix (f/2.2). Trzy kolejne aparaty są z tyłu: główny o rozdzielczości 50 Mpix (f/1.9, PDAF, OIS), ultraszerokokątny 50 Mpix (f/2.2, AF, tryb makro) oraz teleobiektyw 12 Mpix (f/1.6, PDAF, zoom optyczny 2x).

Zobacz: Masz Motorolę? Sprawdź, czy dostaniesz Androida 13

Zobacz: Motorola pokazała nową edycję Moto G Play

Nowy smartfon Motoroli napędzany jest układem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, który współpracuje w tym modelu z 8 lub 12 GB RAM-u (LPDDR5) oraz 128, 256 lub 512 GB pamięci masowej. Moto X40 oferuje łączność 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 oraz NFC. Jest tu również odbiornik GPS, a także głośniki stereo z Dolby Atmos, port USB-C i podekranowy czytnik linii papilarnych.

Całość zamknięta jest w obudowie odpornej na działanie pyłów i wody, zgodnie z normą IP68. Urządzenie jest zasilane akumulatorem o pojemności 4600 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym TurboPower 125 W i bezprzewodowym 15 W. Jest też bezprzewodowe ładowanie zwrotne. Nad wszystkim czuwa system Android 13 z interfejsem MyUI 5.0.

Dostępność i cena

Motorola Moto X40 jest już dostępna do zamówienia w Chinach, a wybierać można spośród dwóch wersji kolorystycznych: Smoky Black i Tourmaline Blue. Regularna sprzedaż smartfonu ruszy w Państwie Środka 22 grudnia tego roku. Jeśli chodzi o ceny, to wyglądają one tak:

3399 juanów (2149 zł) za konfigurację 8/128 GB,

(2149 zł) za konfigurację 8/128 GB, 3699 juanów (2339 zł) za konfigurację 8/256 GB,

(2339 zł) za konfigurację 8/256 GB, 3999 juanów (2528 zł) za konfigurację 12/256 GB,

(2528 zł) za konfigurację 12/256 GB, 4299 juanów (2718 zł) za konfigurację 12/512 GB.

Zobacz: Oppo prezentuje nowe „składaki”. Są piękne i poręczne

Zobacz: Nowy układ dopali Bluetooth w telefonach. Wyjście 3 5 mm będzie zbędne

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Motorola

Źródło tekstu: Motorola