Motorola Moto G31: poznaliśmy wygląd i specyfikację smartfonu

Motorola pracuje nad następcą smartfonu Moto G30. Nowy model, Moto G31, powinien trafić na rynek na początku przyszłego roku. Zanim to nastąpi, możemy przyjrzeć się jego wyglądowi oraz specyfikacji.

Dzięki dotychczasowym doniesieniom (plotkom) poznaliśmy możliwy wygląd i specyfikację nadchodzącego smartfonu Motorola Moto G31. Urządzenie ma trafić na rynek z 6,4-calowym wyświetlaczem OLED Max Vision o rozdzielczości FullHD+. Ekran ma w górnej części mały otwór na obiektyw przedniego aparatu fotograficznego. Trzy kolejne aparaty znajdziemy z tyłu, w tym główną jednostkę o rozdzielczości 50 Mpix. Towarzyszy mu aparat makro i czujnik głębi.

Wewnątrz obudowy nowego smartfonu Motoroli ma pracować chipset Qualcomm Snapdragon 662, wspierany przez 4 lub 6 GB RAM-u i 64 lub 128 GB pamięci masowej. Tę ostatnią można rozszerzyć o dodatkowe 512 GB za pomocą karty pamięci microSD. Smartfon zaoferuje swoim użytkownikom łączność LTE, Wi-Fi ac i Bluetooth 5.0. Na pokładzie nie zabraknie portu USB-C i gniazda audio Jack 3,5 mm, a także specjalnego przycisku do uruchamiania Asystenta Google. Do tego akumulator o pojemności 5000 mAh z ładowaniem 10 W i Android 11 z późniejszą możliwością jego aktualizacji do Androida 12.

Motorola Moto G31 będzie dostępna w kolorze czarnym i niebieskim. Sprzedaż smartfonu na kilku rynkach ma ruszyć na początku 2021 roku.

Źródło zdjęć: 91mobiles

Źródło tekstu: 91mobiles