Niedługo aż trzy nowe Motorole

Już niedługo zadebiutują trzy nowe Motorole. Będą to modele Motorola Moto G60S, Motorola Edge 20 Lite oraz... Motorola Moto G50 5G

Niektórzy producenci pokazują nowe telefony właściwie co dwa lub trzy tygodnie. Mowa tu o Xiaomi z Redmi z jednej strony i Oppo z jego bratnim Realme z drugiej. Inne firmy z kolei pokazują nowe urządzenia jakby coraz rzadziej. Do zdecydowanie szybszego tempa przyzwyczaiła nas choćby Motorola. Okazuje się, że w drugiej połowie roku zobaczymy jednak trzy nowe modele tej marki. Niedawno zobaczyliśmy Motorolę Moto G60, w przyszłości dołączy do niej natomiast Motorola Moto G60S. Drugim telefonem będzie Motorola Edge 20 Lite.

Tutaj wiemy już cokolwiek o specyfikacji - będziemy mieli do dyspozycji potrójny aparat główny 108 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix i pojedynczy aparat przedni 32 Mpix. Trzeci telefon to... Motorola Moto G50 5G. Niedawno zadebiutował jeden telefon Moto G50, który już ma łączność 5G (chociaż 5G nie wchodzi w skład oficjalnej nazwy). Teraz tamten smartfon jest nawet w ofercie tygodnia Orange... Nie wiadomo czym tak właściwie ma się różnić nowy telefon od poprzedniego w takim razie. Musimy jeszcze poczekać.

Źródło zdjęć: Telepolis

Źródło tekstu: Evan Blass, Gizchina, wł