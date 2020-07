Motorola bez plusa: cicha premiera smartfonu One Fusion

W czerwcu do sprzedaży wszedł smartfon Motorola One Fusion+. Skoro jest model „z plusem”, to nie mogło też zabraknąć jego wersji bez tego wyróżnika. Motorola po cichu zaprezentowała smartfon Motorola One Fusion.

Motorola One Fusion pojawiała się już w przeciekach wcześniej, ale przyćmiła ją premiera wersji Fusion+. Teraz jednak producent ujawnił również ten prostszy model. Urządzenie ma skromniejszą specyfikację i pozbawione jest wysuwanego aparatu.

Motorola One Fusion to smartfon z ekranem 6,5 cala o niższej rozdzielczości tylko HD+. I również inaczej niż w Fusion+, tym razem producent zrezygnował z wysuwanego modułu aparatu selfie z matrycą 16 Mpix, za to zrobił standardowe wycięcie w ekranie, gdzie znalazło się miejsce na aparat 8 Mpix.

Z tyłu obudowy dostrzeżemy kolejne ustępstwa na rzecz wyższego modelu – w Fusion+ główny aparat miał rozdzielczość 64 Mpix, tu został on zastąpiony prostszą matrycą 48 Mpix. Bez zmian pozostały natomiast kolejne trzy aparaty, czyli szerokokątny 8 MPix, makro 5 MPix i 2 MPix do pomiaru głębi.

Zmiany dotyczą także wnętrza. Sercem Motoroli One Fusion jest układ Snapdragon 710 (w Fusion+ to Snapdragon 730), któremu towarzyszy 4 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej (+ slot na kartę microSD).

Na obudowie Motoroli One Fusion znalazło się także miejsce na czytnik linii papilarnych (obok sekcji aparatów), port USB C, wyjście audio 3,5, a także osobny klawisz do Asystenta Google. Bateria Motoroli One Fusion ma pojemność 5000 mAh.

Smartfon pracuje pod kontrolą czystego Androida 10 z podstawowymi dodatkami Moto.

Motorola One Fusion dostępna jest w kolorze szmaragdowym i szafirowym. W pierwszej kolejności wchodzi do sprzedaży w krajach Ameryki Łacińskiej, gdzie została wyceniona na równowartość około 980 zł. Przewidziana jest także premiera w innych regionach, w tym w Europie.

