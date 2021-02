Microsoft Surface Duo w Europie w przyszłym tygodniu

Microsoft Surface Duo wreszcie pojawi się w Europie. Cena jednak nie będzie zachęcająca.

Microsoft opuścił rynek mobilny wraz z modelem Lumia 650, jednak Windows 10 Mobile jeszcze chwilę oddychał, choć przypominało to raczej funkcjonowanie pod respiratorem. Niektórzy producenci prezentowali jednak jeszcze swoje telefony z tym systemem. Microsoft szumnie zapowiadał swój powrót ze składanym urządzeniem. Najpierw miał to być Surface Phone, potem Surface Mobile, jeszcze później Andromeda... stanęło na Surface Duo. Urządzenie zanotowało po drodze tyle opóźnień, że niektórzy w branży wątpili, czy kiedykolwiek powstanie. W końcu smartfon się pojawił i... rynku nie podbił. Microsoft Surface Duo długo był dostępny tylko w USA. W przyszłym tygodniu oficjalnie pojawi się w Kanadzie, Francji, Wielkiej Brytanii oraz Niemczech.

Jednocześnie urządzenie staniało w USA do 1000 dolarów za wersję mającą 128 GB pamięci wbudowanej. Niestety, nie oznacza to, że taka cena będzie też w Europie. Brytyjczycy zapłacą 1350 funtów, a Niemcy 1550 euro. Nieznana jest jeszcze cena francuska, powinna być jednak podobna do niemieckiej. To bardzo wysoka cena jak za... Snapdragona 855. Urządzenie ma też 6 GB RAM, 128/256 GB pamieci wbudowanej i akumulator o pojemności 3577 mAh. Przekątna wynosi 5,6 cala w przypadku jednego ekranu i 8,1 cala w przypadku pracy z dwoma.

Zobacz: Microsoft Surface Duo w Europie już niedługo, będzie mieć ulepszonego TikToka

Zobacz: Microsoft prezentuje Surface Pro 7+ dla biznesu, także w wersji LTE Advanced

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: the verge, wł