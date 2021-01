Microsoft prezentuje Surface Pro 7+ dla biznesu, także w wersji LTE Advanced

Rodzina Microsoft Surface powiększyła się o ulepszony Surface Pro 7+, stworzony z myślą o klientach komercyjnych i edukacyjnych. Wśród nowości są nowe procesory, pojemniejsza bateria oraz - w wybranych wariantach - łączność LTE Advanced.

Kiedy po raz pierwszy Microsoft wprowadzał Surface Pro, chciał rzucić wyzwanie koncepcji, że ludzie muszą szukać kompromisu między mobilnością i wygodą tabletu, a osiągami i produktywnością tradycyjnego laptopa. W ciągu ostatnich siedmiu lat, linia Surface Pro stała się symbolem wszechstronności i wydajności przenośnego urządzenia, z genialnym ekranem dotykowym, rozbudowanymi możliwości Surface Pen i długiego czasu pracy na baterii. Jak podaje amerykański gigant, jest to zdecydowanie najpopularniejsze urządzenie Surface wśród klientów korporacyjnych i edukacyjnych.

Zobacz: Microsoft Surface Book 3 - najlepszy laptop, jaki trafił w moje ręce

Zobacz: Test Surface Pro X – najlepsza maszyna do pisania na świecie

Nowszy procesor, łączność LTE, wymienna pamięć SSD

Zachowując znany design i konstrukcję Surface Pro, Microsoft zdecydował się wprowadzić na rynek także opcjonalny model Surface Pro 7+ LTE Advanced, który ma pomóc klientom biznesowym utrzymać łączność w domu lub zdalnej lokalizacji nawet wtedy, gdy przepustowość Wi-Fi jest ograniczona. Nowe urządzenia Surface zostały wyposażone także w najnowsze procesory Intel Core 11. generacji (i3, i5 oraz i7 - temu ostatniemu towarzyszy wentylator, pozostałe mają chłodzenie pasywne) o 2,1-krotnie większej wydajności i dłuższej żywotności baterii (do 15 godzin). Dzięki temu Surface Pro 7+ oferuje wszechstronność, której klienci biznesowi potrzebują do pracy w dowolnym miejscu i czasie.

Dzięki portom USB-A i USB-C, Surface Pro 7+ oferuje możliwość dokowania urządzenia do zewnętrznych monitorów i wyświetlaczy oraz podłączenia dodatkowych urządzeń peryferyjnych do pełnej konfiguracji stacji roboczej. Dla usprawnienia jakości obrazu podczas wideokonferencji, przednia i tylna kamera (FullHD 1080p) została zintegrowana z głośnikami Dolby Atmos i dwoma dalekosiężnymi mikrofonami studyjnymi, dzięki czemu codzienne rozmowy będą mogły być jeszcze bardziej naturalne.

Także w odpowiedzi na opinie klientów biznesowych odnośnie przyjaznego środowisku opakowania oraz ograniczeniu rozmiarów na potrzeby łatwiejszej wysyłki Surface Pro do pracowników na home-office, Microsoft poinformował, że Surface Pro 7+ wyznacza nowy poziom dla lekkich urządzeń dostarczanych w bardziej ekologicznych opakowaniach komercyjnych. Opakowanie jest o 23% lżejsze od poprzedniej generacji i jest wykonane w 99% z materiału na bazie włókien naturalnych, z czego 64% to materiał pochodzący z recyklingu.

Ciekawym rozwiązaniem jest też wymienna pamięć SSD, która ma stanowić ułatwienie na wypadek ewentualnej awarii.

LTE to w sumie dosyć prosty dodatek, ale Microsoft ogranicza go do konfiguracji z Core i5. Model z LTE współpracuje zarówno z tradycyjnymi kartami SIM, jak i eSIM.

Po raz pierwszy Surface Pro 7+ jest dostarczany z funkcjami Windows Enhanced Hardware Security, które działają od razu po wyjęciu z pudełka. Urządzenia Surface mogą być zarządzane i aktualizowane poprzez narzędzia chmurowe od pierwszego uruchomienia i przez cały cykl ich życia, bez konieczności fizycznej ingerencji działu IT. Pomaga to chronić użytkowników przed złośliwymi sterownikami i atakami, które mogą wpływać na cały łańcuch dostaw. Microsoft osiąga to poprzez ścisłą integrację między UEFI (nowoczesny BIOS), oprogramowaniem układowym i systemem operacyjnym Windows. Implementację Microsoft UEFI udostępniona została w modelu open source na platformie GitHub, jako Project Mu.

Surface Pro 7+ - ceny

Cena nowego Surface Pro 7+ for Business Wi-Fi rozpocznie się od 4699 zł, natomiast w konfiguracji LTE Advance od 5949 zł.

Zobacz: Microsoft pokazał czerwony kontroler do Xboxa. Sprzedaż ruszy w lutym

Zobacz: Nowości HP z okazji CES 2021 - całe mnóstwo nowych laptopów

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Microsoft, engadget