Maxcom jedzie do Berlina. Co pokaże na IFA 2023?

Maxcom będzie jednym z ponad 2000 wystawców na targach IFA 2023. Polski producent pokaże w Berlinie swoje najnowsze smartwatche, telefony oraz inny sprzęt.

Maxcom jest polskim producentem i dystrybutorem elektroniki użytkowej, który w swojej ofercie posiada między innymi rozwiązania telekomunikacyjne, urządzenia z kategorii wearables, komputery oraz komponenty smart home. Każdego roku firma prezentuje w Berlinie swoje nowości i nie inaczej będzie w najbliższych dniach, podczas targów IFA 2023.

Odwiedzający stoisko marki będą mogli tam obejrzeć kobiecy, biżuteryjny ozdobiony czarnymi kryształami smartwatch Maxcom FW51 Crystal, eleganckie i innowacyjne

urządzenie z ekranem AMOLED Maxcom FW58 Vanad Pro w wersji dla niej i dla niego oraz dedykowany mężczyznom smartwatch w sportowym stylu Maxcom FW54 Iron, który wyróżnia się wbudowanym, zaawansowanym, ledowym obiektywem i 3 fotodiodami.

Maxcom FW51 Crystal

Maxcom FW58 Vanad Pro

Maxcom FW54 Iron

Dodatkowo zostanie też przedstawiona opaska SOS Maxcom FW735, kompatybilna ze smartfonami po ściągnięciu przeznaczonej do tego aplikacji. Jest to rozwiązanie, które zapewnia seniorom bezpieczeństwo i swobodę, a ich bliskim spokój.

Maxcom FW735

Z bogatej oferty telefonów, Maxcom zaprezentuje na targach w Berlinie smartfony MS651 i MS554. Nie zabraknie również klasycznych telefonów komórkowych stworzonych z myślą o seniorach. Na stoisku firmy będzie można obejrzeć elegancki i łatwy w obsłudze klasyczny telefon komórkowy z USB-C Maxcom MM135L, a także model MM724 dla seniora z dużymi, podświetlanymi przyciskami i czytelnym wyświetlaczem oraz przyciskiem SOS, uruchamiającym alarm.

Maxcom MS651

Maxcom MM135L

Maxcom MM724

Ciekawą propozycją jest smartwach Maxcom KIDDO FW59 4G LTE, stworzony z myślą o dzieciach. Wyróżnia go kolorowa bransoletka i duży wybór tarcz z motywami z dziecięcych filmów. Jedną z najważniejszych funkcji tego zegarka jest komunikacja za pomocą łączności 4G LTE. Dziecko ma możliwość wykonywania i odbierania rozmów głosowych i wideo, a także jest w stanie przejrzeć wiadomości od rodziców. Z kolei funkcja "elektroniczne ogrodzenie" umożliwiają określenie lokalizacji pociechy na mapie i pozwala na określenie tzw bezpiecznego obszaru. W przypadku przekroczenia jego granic rodzic otrzyma stosowne powiadomienie.

W ofercie firmy Maxcom znajdują się również mBooki, które charakteryzują się dobrym stosunkiem jakości do ceny. To smukły i lekki sprzęt, który może być idealnym kompanem dla często przemieszczających się użytkowników. Producent podaje, że sprzęt ten ma wydajne podzespoły, matową matrycę FullHD, kamerę do wideokonferencji oraz dysk SSD, co ma zagwarantować wysoką jakość pracy w każdej sytuacji.

Źródło zdjęć: Maxcom

Źródło tekstu: Maxcom