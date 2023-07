Maxcom FW56 Carbon Pro – zegarek dla aktywnych za małe pieniądze

Zegarek to już nie tylko urządzenie do sprawdzania godziny. Inteligentne zegarki pozwalają prowadzić rozmowę, przeglądać e-maile czy otrzymywać powiadomienia z mediów społecznościowych. To również urządzenie śledzące naszą aktywność fizyczną . Z myślą o osobach, które uwielbiają ruch, powstał Maxcom FW56 Carbon Pro.

Maxcom FW56 CarbonPro to urządzenie, które powinny w szczególności docenić osoby aktywne, chcące na bieżąco monitorować swoje postępy, sprawdzić przebytą liczbę kroków, a także mierzyć tętno czy natlenienie krwi. Dzięki bezprzewodowej łączności ze smartfonem zegarek przesyła zebrane dane do aplikacji. Dostęp do nich jest dzięki temu szybki i bezproblemowy.

Szeroka gama trybów sportowych, jaką oferuje Maxcom FW56 CarbonPro, to ponad 100 dyscyplin, wśród których znajdziemy między innymi wspinaczkę. Funkcje sportowe umożliwiają ustawienie wskazań smartwatcha na konkretną dyscyplinę, by jeszcze skuteczniej kontrolować intensywność wysiłku. Ponadto, dzięki wbudowanym czujnikom, przez całą dobę, w tym podczas treningu, Maxcom FW56 CarbonPro zweryfikuje takie parametry organizmu, jak na przykład tętno, saturacja krwi, ciśnienie i wiele innych. Wyniki pomiaru automatycznie zapisują się w aplikacji, a zegarek informuje o wykryciu najdrobniejszych nieprawidłowości. Dzięki funkcji krokomierz, smartfon informuje, ile kroków użytkownik wykonuje w ciągu dnia. W przerwach między ćwiczeniami ważny jest zdrowy i efektywny sen, dlatego FW56 CarbonPro również go monitoruje.

Dotykowy ekran zegarka wykonany jest ze szkła wysokiej jakości (tak podaje producent). Do wyboru mamy 100 tarcz z różnymi grafikami, od minimalistycznych po najbardziej wymyślne, statycznych i animowanych. Maxcom FW56 CarbonPro daje też możliwość stworzenia własnej, niestandardowej tarczy, na której można umieścić zdjęcie na przykład rodziny, przyjaciół lub pupila, którzy w ten sposób mogą towarzyszyć nam w każdym momencie dnia. Wystarczy ustawić jako tapetę zdjęcie z galerii telefonu.

Maxcom FW56 CarbonPro umożliwia również wykonywanie i odbieranie połączeń oraz prowadzenie rozmów w każdej sytuacji, bez konieczności wyciągania telefonu. Z kolei tryb migawkowy pozwala zdalnie sterować telefonem przy wykonywaniu zdjęć. A do tego otrzymujemy długi czas działania, niską masę oraz czytelny wyświetlacz. Do wyboru są 2 wersje kolorystyczne obudowy: czarna i różowa.

Dostępność i cena

Zegarek Maxcom FW56 Carbon Pro jest dostępny do kupienia w sklepie internetowym na stronie www.maxcom.com oraz w serwisie Allegro. Cena urządzenia wynosi 199 zł.

Źródło zdjęć: Maxcom

Źródło tekstu: Maxcom