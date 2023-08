FRITZ! pokaże nowości dla łączy światłowodowych, Wi-Fi 7 i smart home

FRITZ! jedzie na IFA 2023. Firma AVM pokaże w Berlinie produkty marki dla łączy światłowodowych, Wi-Fi 7 oraz inteligentnego domu.

Nowy FRITZ!Box do światłowodu z Wi-Fi 7 oraz Zigbee

Łącza światłowodowe są doprowadzane do coraz większej liczby gospodarstw domowych i przesiadka z łączy DSL na technologię optyczną jest nieuchronna. Nowy router FRITZ!Box 5690 Pro oferuje w tej przejściowej sytuacji pełną elastyczność, ponieważ jest kompatybilny z każdym rodzajem łącza światłowodowego, a także DSL. Dzięki Wi-Fi 7, Zigbee i DECT oraz mocnemu procesorowi i wielu opcjom połączeń przez gigabitową sieć LAN i USB, stanowi rozwiązanie gotowe na przyszłość.

Nowy topowy model nadaje się do wszystkich popularnych dostępów optycznych: obsługuje sieci GPON i AON, a także, dzięki wbudowanemu portowi ethernetowemu WAN o przepustowości 2,5 Gb/s, może współpracować z istniejącymi modemami światłowodowymi (ONT). Alternatywnie FRITZ!Box 5690 Pro może korzystać ze wszystkich technologii DSL, w tym tych obsługujących supervectoring, z szybkością do 300 Mb/s.

Ten model klasy premium jest także trójzakresowym routerem Mesh i obsługuje Wi-Fi 7, sieć bezprzewodową nowej generacji, zapewniającą nowy poziom szybkości połączeń i minimalne opóźnienia w transmisji. FRITZ!Box 5690 Pro może transmitować w trzech pasmach częstotliwości 2,4 GHz, 5 GHz i po raz pierwszy także 6 GHz, osiągając prędkości transmisji danych rzędu 18,5 Gbit/s, zgodnie ze standardami Wi-Fi 6 i 7. Dzięki nowemu pasmu 6 GHz, wykorzystywanemu wyłącznie do Wi-Fi, wiele urządzeń mobilnych może komunikować się bezprzewodowo z dużą szybkością, bez zakłóceń ze strony urządzeń działających w paśmie radarów.

FRITZ!Box 5690 Pro oferuje także zaawansowane funkcje inteligentnego domu Smart Home. Oprócz technologii DECT ULE, urządzenie ma również na pokładzie moduł radiowy Zigbee, dzięki czemu można wdrożyć wiele inteligentnych aplikacji w zakresie zwiększania efektywności energetycznej systemów ogrzewania i oświetlenia. Dodatkowo router jest gotowy na obsługę platformy Matter – dla jeszcze bardziej zaawansowanych zastosowań automatyki domowej. Oprócz wspomnianych funkcjonalności, router FRITZ!Box 5690 Pro jest wyposażony w wydajny switch, ma wbudowaną centralkę telefoniczną zapewniającą pełen komfort telefonii, VPN, dostęp Wi-Fi dla gości, zaporę sieciową i porty USB do podłączania nośników pamięci lub zewnętrznych modemów sieci mobilnych.

Podgląd połączenia światłowodowego dzięki FRITZ!Box Fiber

Na targach IFA 2023 firma AVM zaoferuje możliwość zapoznania się z nowym ekranem podglądu stanu łącza optycznego w interfejsie użytkownika routera FRITZ!Box Fiber. Użytkownicy otrzymują wszystkie ważne informacje na temat połączenia, w tym szybkość oraz rodzaj i jakości łącza, a nawet mogą przeglądać, jak parametry zmieniały się w czasie.

Wszystkie modele FRITZ!Box Fiber, FRITZ!Box 5590 i 5530 Fiber, a także nowy 5690 Pro, można podłączyć bezpośrednio do złącza optycznego. Użytkownicy mogą wpiąć dostarczony wraz z routerem kabel światłowodowy bezpośrednio do gniazdka optycznego. Kreator pierwszej konfiguracji prowadzi użytkownika intuicyjnie przez wszystkie ustawienia. Dzięki FRITZ!Box Fiber użytkownicy mogą od razu cieszyć się zaletami urządzenia typu „wszystko w jednym”: szybki Internet, Wi-Fi, streaming, telefonia IP, praca w sieci i aplikacje inteligentnego domu.

Gotowe na przyszłość modele FRITZ!Box Fiber integrują wszystko w jednym urządzeniu, co znacznie zmniejsza zużycie energii. W porównaniu do korzystania z dwóch osobnych urządzeń, modemu (ONT) i routera, jedno połączone urządzenie zapewnia oszczędność energii elektrycznej rzędu nawet 40%. Korzystanie ze zintegrowanego urządzenia do transmisji światłowodowej, DSL, kablowej i 5G jest również bezpieczniejsze, ponieważ aktualizacje są pobierane zbiorczo i centralnie aplikowane, a nowe funkcje są dostępne natychmiast. Wszystkie modele FRITZ!Box Fiber działają w sieci światłowodowej zgodnie z odpowiednimi normami i oferują przejrzystą diagnostykę w zakresie szybkich i stabilnych połączeń internetowych nie tylko użytkownikom końcowym, ale także dostawcom usług.

Urządzenia FRITZ! gotowe na Wi-Fi 7

Użytkownicy sieci bezprzewodowych z powodzeniem korzystają obecnie ze standardu Wi-Fi 6. Następna generacja urządzeń przygotowana jest już z myślą o Wi-Fi 7, a firma AVM prezentuje swoje pierwsze produkty wspierające tę nową technologię: FRITZ!Box 5690 Pro oraz FRITZ!Box 6670 Cable.

Standard IEEE 802.11be, znany również jako Wi-Fi 7, oferuje zwiększoną wydajność w już używanych pasmach częstotliwości 2,4 i 5 GHz, a także wykorzystuje nowe pasmo 6 GHz. Dzięki szerokości kanału wynoszącej 320 MHz pasmo 6 GHz zapewnia bardzo dużą przepustowość i może być wykorzystywane wyłącznie na potrzeby sieci Wi-Fi bez zakłóceń radarowych. Połączenie małych opóźnień i dużej przepustowości umożliwia wydajną komunikację bezprzewodową dla przyszłych aplikacji czasu rzeczywistego, takich jak rzeczywistość wirtualna, przetwarzanie w chmurze i gry.

Użytkownicy najnowszych aplikacji docenią szybsze połączenia, lepszy zasięg na większych dystansach i możliwość obsługi większej ilości urządzeń przenośnych. FRITZ!Box 5690 Pro w pełni wykorzystuje zalety Wi-Fi 7 w pasmach 5 GHz i 6 GHz. Nowy FRITZ!Box 6670 Cable zapewnia wysoką prędkość Wi-Fi 7 na łączu kablowym. Urządzenie transmituje sygnał na częstotliwościach 2,4 i 5 GHz i oferuje wydajną sieć Wi-Fi Mesh.

Dla potrzeb różnorodnych zastosowań inteligentnego domu obsługuje także standardy Zigbee i DECT ULE. Jeden 2,5-gigabitowy i cztery gigabitowe porty LAN zapewniają także szybką dystrybucję danych w sieci domowej. Innowacyjne funkcje Mesh Wi-Fi i centralka telefoniczna dla aparatów bezprzewodowych uzupełniają możliwości nowego modelu FRITZ!Box Cable. Router ma również wbudowany tuner telewizyjny, który umożliwia strumieniowe przesyłanie sygnału telewizyjnego w sieci domowej za pośrednictwem Wi-Fi.

FRITZ!Powerline 1240 AX z Wi-Fi 6

Jeśli ściany domu są grube, odległości duże, a mimo tego chcemy surfować i korzystać z mediów strumieniowych w odległych pokojach, z pomocą przychodzi nowy adapter FRITZ!Powerline 1240 AX. Jest on w stanie zintegrować się z siecią Mesh na bazie routera FRITZ!Box i dostarcza dane do miejsca docelowego za pośrednictwem infrastruktury elektrycznej z prędkością do 1200 Mb/s oraz przez Wi-Fi 6 z prędkością do 600 Mb/s.

Dzięki FRITZ!OS i Mesh Wi-Fi, FRITZ!Powerline 1240 AX można za naciśnięciem jednego przycisku podłączyć do sieci domowej i rozszerzyć nieprzerwany zasięg sieci Wi-Fi, realizowanej przez inne urządzenia FRITZ!. Wykorzystując technologie Powerline, zgodną ze standardem HomePlug AV i Wi-Fi 6 na częstotliwości 2,4 GHz, sieć domowa może rozszerzyć się także na pomieszczenia, w których użytkownicy nigdy wcześniej nie mieli dostępu do sieci bezprzewodowej. W ten sposób mogą oni z łatwością urządzić pokój gier na strychu lub zrelaksować się podczas przesyłania strumieniowego filmów w altanie w ogrodzie, korzystając w pełni z zalet routera FRITZ! tworzącego cyfrową sieć domową.

Nowy czujnik otwarcia drzwi/okna FRITZ!DECT 350

Na targach IFA AVM zaprezentuje nowy magnetyczny czujnik otwarcia drzwi/okien do inteligentnego domu spod znaku FRITZ! Kompaktowy FRITZ!DECT 350 natychmiast wykrywa otwarcie, zamknięcie lub uchylenie drzwi lub okien. Czujnik DECT ULE i inteligentne sterowniki grzejników FRITZ!DECT 302 i 301 mogą współpracować w celu efektywnego wykorzystania energii, oszczędzając w ten sposób zarówno zasoby środowiska naturalnego, jak i portfela użytkownika.

Konfiguracja scen typu „Jeśli okno jest otwarte, wyłącz ogrzewanie” jest dziecinnie proste. Wszystkie filmiki FRITZ! Za pomocą FRITZ!DECT 350 można także sterować urządzeniami Smart Home i kompatybilnymi urządzeniami Zigbee, umożliwiając użytkownikom konfigurowanie znacznie większej liczby scen i procedur. Dla dodatkowego bezpieczeństwa stan czujnika, na przykład otwarte/zamknięte okna, można sprawdzić w aplikacji FRITZ!App Smart Home, w aparacie FRITZ!Fon i za pomocą przeglądarki internetowej.

FRITZ!DECT 350 jest tak mały, że można go zamontować za pomocą dołączonej do zestawu samoprzylepnej taśmy, dzięki czemu w wielu oknach typu Eurofold będzie ukryty pomiędzy ramą okna a skrzydłem.

Platformy Matter i Zigbee

Na stoisku AVM goście targów IFA 2023 będą mogli obejrzeć dwie prezentacje standardów Smart Home: Zigbee i Matter. Na przykładzie dostępnej już na rynku bramki FRITZ!Smart Gateway firma AVM zaprezentuje, w jaki sposób oprawy oświetleniowe LED, oparte na Zigbee i DECT ULE różnych dostawców, można zintegrować z platformą inteligentnego domu realizowaną za pomocą FRITZ!Box i sterować nimi z poziomu aplikacji.

AVM integruje w swoich produktach także platformę Matter, nowy standard inteligentnego domu oparty na protokole IP. W ten sposób aplikacje Smart Home innych producentów mogą sterować inteligentnymi produktami FRITZ! za pomocą swoich własnych, centralnych rozwiązań do zarządzania. W nadchodzącej wersji FRITZ!OS, pierwszą ważną zmianą będzie połączenie FRITZ!Box i FRITZ!Smart Gateway w tak zwany mostek Matter.

Wykrywanie pożeraczy mocy

AVM rozszerza możliwości analizy zużycia energii w popularnych inteligentnych gniazdkach FRITZ!DECT 200 i 210. Dzięki bezpłatnej usłudze MyFRITZ!Net, użytkownicy mogą zapisywać historyczne dane dotyczące zużycia energii, a także przeglądać je i analizować w czasie rzeczywistym. Aktualny przegląd zużycia jest dostępny nawet zdalnie, z podróży, na przykład na wakacjach. Usługa ta wyświetla zużycie energii przez urządzenia elektryczne podłączone za pośrednictwem FRITZ!DECT 200 – „najlepszego inteligentnego licznika energii” według organizacji konsumenckiej Stiftung Warentest – lub za pośrednictwem FRITZ!DECT 210.

Urządzenie FRITZ!Box przechowuje dane dotyczące rocznego zużycia energii, ale MyFRITZ!Net może je przechowywać przez dłuższy okres, dzięki czemu użytkownicy mogą analizować i porównywać swoje zużycie energii w dłuższej perspektywie. Bieżące i całkowite zużycie można analizować w różnych okresach. Użytkownicy mogą już dziś sprawdzić status swoich urządzeń FRITZ! i uruchomić aktualizacje lub udostępnianie w myfritz.net – na przykład dla FRITZ!Box w domu, w domku letnim lub w małym biurze.

Teraz, dzięki nowemu ekranowi zużycia prądu, MyFRITZ!Net ułatwia także optymalizację kosztów energii. Od wersji FRITZ!OS 7.56 można łatwo wybrać tryb „eko” dla wszystkich routerów FRITZ!Box. Tryb ten łączy w sobie opcje oszczędzania energii dla Wi-Fi, LAN i USB, które wcześniej można było ustawić oddzielnie w interfejsie użytkownika. W sekcji „System > Monitor energii” użytkownicy mogą wybierać pomiędzy „Trybem oszczędzania energii” a „Trybem zrównoważonym”.

Nowy kreator konfiguracji MyFRITZ!App

Życie użytkowników FRITZ!Box ułatwiają dwa kreatory. Nowy kreator konfiguracji w aplikacji MyFRITZ!App (na Android oraz iOS) umożliwia szybkie i intuicyjne uruchomienie nowego urządzenia FRITZ!Box za pomocą smartfonu. Podczas pierwszej konfiguracji aplikacja prowadzi użytkownika krok po kroku przez proces konfiguracji. Aplikacja zawiera również przydatne wskazówki dotyczące Wi-Fi dla gości, kontroli rodzicielskiej, blokowania połączeń i wielu innych.

Przedpremierowy pokaz tej funkcji będzie można zobaczyć na stoisku AVM. Począwszy od wersji FRITZ!OS 7.56, dostępny będzie także kreator przenoszenia ustawień na nowy router FRITZ!Box. Wszystkie ważne ustawienia (dotyczące Internetu, telefonii i Wi-Fi) zostaną przeniesione, a wszystkie urządzenia podłączone do poprzedniego urządzenia FRITZ!Box (takie jak wzmacniacze FRITZ!Repeater, adaptery FRITZ!Powerline lub FRITZ!DECT) zostaną automatycznie zarejestrowane w nowym routerze FRITZ!Box. Przeniesione zostaną także znane urządzenia sieci domowej.

Konto MyFRITZ! skonfigurowane dla starego urządzenia FRITZ!Box zostanie również przeniesione, dzięki czemu będzie można nadal korzystać ze wszystkich połączeń VPN skonfigurowanych na poprzednim urządzeniu FRITZ!Box. Można także nadal korzystać z zainstalowanych aplikacji FRITZ!App.

Co nowego w aplikacjach FRITZ!App?

Firma AVM wzbogaciła o nowe funkcje nie tylko MyFRITZ!App. Inne bezpłatne aplikacje również oferują nowe możliwości. FRITZ!WLAN App jest gotowa na Wi-Fi 7 i wyświetla nawet nowe pasmo częstotliwości 6 GHz. FRITZ!Fon App staje się właśnie pilotem do otwierania drzwi z podglądem wideo. Teraz użytkownicy mogą wyświetlać zdjęcia/filmy zarejestrowane przez domofon lub kamerę IP i otwierać drzwi, aby powitać gości. FRITZ!App Smart Home także ma nowe funkcje: pokazuje urządzenia Zigbee zarejestrowane w FRITZ!Smart Gateway i, w razie potrzeby, powiadamia o zdarzeniach w systemie Smart Home – na przykład o włączeniu lub wyłączeniu adapterów. To jeszcze wygodniejsze, ponieważ urządzenia Smart Home FRITZ! można zarejestrować bezpośrednio w aplikacji.

Źródło zdjęć: FRITZ!

Źródło tekstu: FRITZ!