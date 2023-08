Oppo Watch 4 Pro już oficjalnie. Wygląda świetnie i ma potężny zestaw funkcji

Kolejną nowością, zaprezentowaną dziś przez firmę Oppo, jest flagowy smart zegarek Oppo Watch 4 Pro. Gadżet łączy duży ekran LTPO, nietypową, lekko łukowatą kopertę oraz solidny zestaw czujników.

Rozkładany smartfon Oppo Find N3 Flip nie jest jedyną nowością zaprezentowaną dziś przez firmę Oppo. Swój debiut miał także świetnie się zapowiadający, topowy zegarek Oppo Watch 4 Pro.

Oppo Watch 4 Pro ma lubianą przez wielu użytkowników prostokątną kopertę, która wyróżnia się ciekawymi kształtami – zarówno koperta, jak i wyświetlacz są lekko wygięte, dzięki czemu zegarek zgrabniej układa się na nadgarstku.

Koperta ma wymiary 50,1 x 38,3 x 12,85 mm i bez paska waży 52,3 g. Wykonana jest ze stali nierdzewnej i powstała w wariancie srebrnym oraz czarnym. Spód koperty to z kolei elementy ceramiczne. Do sterowania funkcjami Watcha 4 Pro poza ekranem służy obrotowa koronka oraz dodatkowy przycisk. Całość zapewnia wodoszczelność 5 ATM.

Oppo Watch 4 Pro ma duży ekran AMOLED LPTO o przekątnej aż 1,91 cala i rozdzielczości 378 x 496 (326 ppi), pokryty szkłem 3D.

Sercem nowego smartwatcha Oppo jest procesor Snapdragon W5+, któremu pomaga dodatkowy chip BES 2700 odpowiedzialny za procesy o niskim poborze energii. Zegarek ma też 2 GB pamięci RAM oraz 32 GB pamięci na pliki.

Oppo Watch 4 Pro oferuje łączność eSIM LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 i NFC. Podczas aktywności sportowych w ponad 100 dyscyplinach z pomocą przyjdzie odbiornik GNSS, łączący systemy GPS, Beidou, Galileo, GLONASS i QZSS.

Producent wprowadził do Watcha 4 Pro funkcję podobnej do tej z zegarków Huawei – w ciągu 60 sekund mierzonych jest 7 parametrów zdrowotnych, w tym EKG, tętno, natlenienie krwi, temperatura skóry (z czułością 0,1°C), wiek naczyń krwionośnych, sztywność tętnic czy stres. Zegarek monitoruje także sen z wykrywaniem chrapania, wykrywa też migotanie przedsionków (AFIB), do tego w czasie rzeczywistym mierzy poziom cukru we krwi, ostrzegając o zbyt wysokiej zawartości.

Zestaw funkcji uzupełniają czujniki: ciśnienia powietrza, przyspieszenia, żyroskopowy, geomagnetyczny i światła.

Nowy Oppo Watch 4 Pro oferuje do 14 dni pracy na jednym ładowaniu baterii 570 mAh (w trybie oszczędnym_ i do 5 dni w pełnym trybie smartwacha. Czas ładowania do pełna wynosi 65 minut.

Zegarek w Chinach oferowany jest w czarnym wariancie Polar Night Black z silikonowym paskiem za równowartość 1300 zł. Model srebrny Dawn Brown z paskiem skórzanym oznacza wydatek w przeliczeniu 1413 zł. Nie wiadomo jeszcze, kiedy Oppo Watch 4 Pro wejdzie na rynki globalne.

Źródło zdjęć: Oppo