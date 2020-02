LG V60 ThinQ: Nowe rendery zdradzają, jak będzie wyglądał

Spodziewaliśmy się, że zobaczymy wiosną nowego flagowca LG z serii G, ale na razie nie ma o nim żadnych informacji. Prawdopodobnie LG planował zmienić cykl premier i podczas MWC pokazać LG V60 ThinQ.

Firma LG wycofała się z udziału w MWC w Barcelonie, ale nowy produkt jest prawdopodobnie ukończony. W sieci znalazły się rendery, zdradzające niektóre szczegóły specyfikacji i wygląd frontu.

LG V60 ThinQ – specyfikacja

Grafiki pochodzące z prezentacji lub filmu reklamowego zdradzają, że LG V60 ThinQ ma dostać poczwórny aparat główny. Jest tam zapewne sensor głębi i moduł z szerokokątnym obiektywem. Możliwe, że smartfon ma również modny aparat makro.

LG V60 ThinQ na pewno będzie świetną kamerą. Dźwięk będzie rejestrowany przez 4 mikrofony, rozmieszczone w różnych punktach smartfonu. LG już stosował to rozwiązanie i spodziewamy się bardzo dobrych efektów.

Ponadto grafiki zdradzają pojemność akumulatora – 5000 mAh. Myślę, że to przyzwoity rozmiar dla urządzenia, w którym mają znaleźć się mocne komponenty. Z wyników Geekbencha wiemy, że będzie tu Snapdragon 865. Mam nadzieję, że nie zabraknie szybkiego ładowania.

Gniazdo jack 3,5 mm zostaje, ale niczego innego się nie spodziewałam po LG. Nie po to konstruktorzy pracują nad jak najlepszymi przetwornikami dźwięku dla tych smartfonów, by potem wysyłać go przez Bluetooth.

Render przodu pojawił się nieco później. Od tej strony smartfon prezentuje się dość przeciętnie. Na górnej krawędzi znalazło się malutkie wycięcie, w którym kryje się przednia kamerka. Z tyłu brak czytnika linii papilarnych, więc przypuszczam, że znalazł się pod ekranem.

Na ekranie widać datę 24 lutego. Prawdopodobnie tego dnia miała się odbyć premiera LG V60 ThinQ.

Źródło zdjęć: @EvLeaks

Źródło tekstu: Android Police