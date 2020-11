LG Q63 pojawi się w przyszłym roku

W przyszłym roku LG zamierza podążać wyznaczoną w 2020 ścieżką i skupiać się na średniopółkowcach. Kolejny z nich będzie nosił miano LG Q63.

Mijający rok był rokiem przemian. Z jednej strony mamy OnePlusa, który zrezygnował z bycia limitowaną marką dla geeków i wybrał drogę marki tradycyjnej. Z drugiej strony mamy koreańskiego LG. W tym przypadku widzimy odnalezienie siebie na nowo jako producenta średniopółkowców. Ścieżkę tę zaczął LG Velvet, po nim nastąpił prawdziwy zalew telefonami z serii Q. To jednak nie jest wcale koniec, w przyszłym roku pojawi się ich jeszcze więcej. Możemy się spodziewać również smartfonu LG Q63. Pojawiły się właśnie rendery nadchodzącego urządzenia.

Wiemy już, że będzie on miał wyświetlacz o przekątnej 6,5 cala. Najprawdopodobniej będzie to LCD. Na pewno nowy telefon będzie miał też jacka 3,5 mm. Aparat główny będzie mial trzy sensory, natomiast przedni aparat znajdzie się we wcięciu w kształcie łezki. Nowy smartfon najpewniej pojawi się w pierwszej połowie nadchodzącego roku. LG zapowiadał bowiem, że wtedy nie ma zamiaru pokazywać żadnego flagowca. Otwiera to drogę do dalszej walki o średni szczebel rynkowy.

Źródło tekstu: 91 mobiles, wł