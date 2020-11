Plus rozszerza ofertę telefonów z 5G o nowe modele. Jest wśród nich LG Wing

Operator sieci Plus zapowiedział ostatnio rozwój swojej sieci 5G tak, by w jej zasięgu znalazło się 11 milionów mieszkańców Polski. Aby z niej skorzystać, potrzebne są odpowiednie urządzenia, dlatego Plus zwiększa swoje portfolio smartfonów 5G o cztery nowe modele, w tym jeden z najbardziej oryginalnych - LG Wing.

Motorola Moto G 5G tylko w Plusie

Płynne działanie nowej Motoroli i błyskawiczny transfer danych zapewnia najnowszy układ Qualcomm Snapdragon 750G. Moto G 5G oferuje 64 GB pamięci masowej, czyli sporo miejsca na muzykę, filmy i klipy wideo, a za pomocą karty microSD można dodać jeszcze do 1 TB dodatkowego miejsca. Bateria ma pojemność 5000 mAh i można ją szybko naładować z użyciem technologii TurboPower. Smartfon wyposażony został w główny aparat fotograficzny o rozdzielczości 48 Mpix z technologią Quad Pixel.

Obiektyw ultraszerokokątny zmieści w kadrze 4-krotnie więcej. Aparat Macro Vision służy do robienia zbliżeń. Dzięki połączeniu czterech pikseli w jeden duży piksel o rozmiarze 1,6 µm matryca, 48 Mpix zapewnia 4-krotnie wyższą światłoczułość, a duży otwór przysłony f/1,7 wpuszcza więcej światła. Smartfon wyposażony jest w 6,7-calowy ekran Max Vision HDR10, wyświetlający żywe i naturalne kolory z lepszą jasnością i kontrastem. Hydrofobowa powłoka chroni telefon od wewnątrz i od zewnątrz. Funkcja My UX pozwala spersonalizować telefon.

Xiaomi Mi 10T Pro – bardzo dobra relacja jakości do ceny

Motorola Moto G 5G dostępna jest w ofercie abonamentowej oraz bez kosztów abonamentu za. Przykładowa oferta obejmujeza sprzęt.

Mi 10T Pro to urządzenie z bogatym zapleczem fotograficznym. Główny moduł o rozdzielczości 108 Mpix wraz z dwoma dodatkowymi aparatami, szerokokątnym 13 Mpix, i makro 5 Mpix oraz aparatem do selfie o rozdzielczości 20 Mpix pozwolą uchwycić każdą chwilę. Mi 10T Pro wyposażony jest w rozbudowane oprogramowanie fotograficzne, wykorzystujące długi czas ekspozycji czy filtry nadające zdjęciom charakterystyczny styl. Teraz zrobienie kreatywnych zdjęć czy nagranie wideo na social media powinno zająć tylko chwilkę.

Xiaomi Mi 10T Pro ma bardzo dobry ekran z częstotliwością odświeżania 144 Hz. Dzięki autorskiej technologii Xiaomi, AdaptiveSync, ekran dostosowuje poziom odświeżania obrazu do wyświetlanych treści. W ten sposób obraz jest niesamowicie wyraźny, a bateria zużywa mniej energii. Za topową wydajność i łączność 5G odpowiada flagowy układ Qualcomm Snapdragon 865. Smartfon ma baterię o pojemności 5000 mAh, którą można szybko naładować.

Oppo Reno4 Z 5G – mocny smartfon ze średniej półki

Smartfon dostępny jest w Plusie za, na przykład wza sprzęt.

Wyraźny, 6,57-calowy ekran o odświeżaniu nawet do 120 Hz sprawia, że każda animacja perfekcyjnie przepływa przez ekran i zapewnia wrażenie natychmiastowej reakcji na dotyk. Dzięki temu Reno4 Z 5G dostarczy także wielu pozytywnych wrażeń miłośnikom gier. Z przodu do dyspozycji mamy podwójny aparat z trybem Night Selfie, dzięki któremu nocne autoportrety będą wyraźnie i znakomicie skomponowane. Główny aparat 48 Mpix w Oppo Reno4 Z 5G łączy 4 piksele w 1, by uchwycić więcej światła.

Wbudowany tryb Ultra Dark oddaje wiernie najmniejsze detale scenerii, nawet wtedy, gdy kompozycja jest tak słabo oświetlona, że pozostaje niemal niewidoczna dla oka. Stabilne i płynne nagrania wideo zapewnia natomiast tryb zaawansowanej stabilizacji, połączony z żyroskopem o wysokiej czułości. Dzięki temu możesz nakręcić wyraźnie wideo nawet podczas biegu czy jazdy na rowerze.

LG Wing 5G – flagowiec z obracanym ekranem

Oppo Reno4 Z 5G jest do kupienia w Plusie za, na przykład wza sprzęt, a dodatkowo

LG Wing 5G znacząco różni się od smartfonów dostępnych obecnie na rynku. Użytkownicy mogą łatwo obrócić główny 6,8-calowy wyświetlacz P-OLED FullVision, uzyskując dostęp do drugiego ekranu. Po obróceniu głównego ekranu o 90 stopni, w dolnej części smartfonu jest dostępny drugi wyświetlacz o przekątnej 3,9 cala, który otwiera wyjątkowe możliwości użytkowania: na obu ekranach można wyświetlić poszerzony widok jednej aplikacji czy korzystać jednocześnie z dwóch różnych aplikacji. Ponadto smartfon LG Wing 5G pozwala na korzystanie z funkcji dostępnych w prawdziwych gimbalach.

W smartfonie LG Wing 5G zastosowano chipset Qualcomm Snapdragon 765G z modemem 5G Snapdragon X52, który zapewnia najlepszą w klasie wydajność sztucznej inteligencji, ogromną szybkość przesyłania danych w sieci 5G, a także inteligentną obsługę kilku aparatów przy jednoczesnym wydłużeniu czasu pracy baterii. Smartfon jest wyposażony w 8 GB pamięci RAM. Ma też zestaw trzech aparatów na tylnym panelu: 64 Mpix z obiektywem szerokokątnym i optyczną stabilizacją obrazu, 12 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym i matrycą o dużych pikselach oraz 13 Mpix z obiektywem szerokokątnym. Jest też przedni wysuwany aparat o rozdzielczości 32 Mpix. Pomimo dwóch wyświetlaczy, LG Wing 5G jest względnie lekki – jego masa to 260 g.

LG Wing 5G jest do nabycia w Plusie za, na przykład wza sprzęt. Dodatkowo, przy zakupie tego smartfonuobowiązuje promocja LG, dzięki której można odebrać głośnik bezprzewodowy, słuchawki bezprzewodoweoraz roczny kupon na naprawę 2 wyświetlaczy LG Wing po zarejestrowaniu zakupu przez stronę

Źródło tekstu: Plus