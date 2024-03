Kultowa nokia powraca. HMD zapowiada nowy telefon

Z ostatnich doniesień wynika, że firma HMD Global zamierza skupić się na własnej marce HMD, za to planuje rozstanie z Nokią, której telefony produkuje od kilku lat. Jeżeli tak się stanie, to jeszcze nie teraz. Niespodziewanie HMD zaskoczyło zapowiedzią nowej wersji klasycznego telefonu Nokia.

– zapowiada HMD na platformie X.

Żeby nie było wątpliwości, o co chodzi, wpis został opatrzony hasztagiem #Nokiaphones, a dołączony, stylizowany na 8-bitowy rysunek przedstawia tył telefonu wyglądającego jak stara Nokia oraz balonik wraz z hasłem „To moje urodziny”. Odnośnik przekierowuje do osobnej strony w witrynie HMD, gdzie nie ma szczegółów, ale ponownie pojawia się wzmianka o „powrocie ikony”.

An icon returns this May. #Nokiaphones



Be first to hear more: https://t.co/2P7IwyjzpA pic.twitter.com/lIRBu9YF7v