HMD łączy siły z... Barbie. Nowy telefon jeszcze w tym roku

Kojarzycie firmę HMD Global? Podejrzewam, że wielu czytelników może mieć z tym problem, nawet jeśli na co dzień korzysta z jej telefonów. Wszystko dlatego, że do tej pory były one oferowane pod znacznie lepiej kojarzoną marką Nokia. To jednak stare dzieje. Od teraz nowe telefony producenta będą sprzedawane po prostu jako HMD.

HMD z nowościami na lato 2024

Rebranding to jednak nie jedyna nowość, którą ma do zaoferowania fiński producent. Firma zapowiedziała właśnie całą gamę produktów, które zobaczymy jeszcze w tym roku.

To znaczy, "zapowiedziała" to duże słowo, bo dostaliśmy jedno zamazane zdjęcie i kilka ogólników. Z grafiki można jednak odszyfrować, że pierwszy spośród nowych produktów zobaczymy jeszcze w maju, natomiast w lipcu wystartują dwa nowe smartfony.

Najciekawszą zapowiedzią wydaje się jednak telefon Barbie, którego premiera również odbędzie się w lipcu 2024. Jak na razie producent nie podzielił się zbyt wieloma informacjami na jego temat. Wiemy, że nie będzie to smartfon, a klasyczny składany telefon komórkowy. Wiemy też, że ma być dostępny w kolorze różowym. Na tym oficjalne informacje w zasadzie się kończą.

Patrząc jednak na dotychczasowe doświadczenia z telefonami HMD, nie spodziewamy się raczej niczego wybitnego. Producent pokazał już, że doskonale potrafi wykorzystać potencjał marketingowy znanej marki, m.in. wypuszczając nowszą wersję Nokii 3310 w 2017 roku. Zazwyczaj jednak produkty stojące za tego typu działaniami okazywały się w najlepszym razie przeciętne. Niestety na razie nic nie wskazuje na to, by miało się to zmienić wraz z premierą telefonu Barbie.

Źródło zdjęć: HMD

Źródło tekstu: HMD