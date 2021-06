Kruger&Matz Live 9 trafia do sprzedaży. To tani smartfon z NFC i Androidem 11

Kruger&Matz wprowadza na rynek dziewiątą odsłonę popularnego, budżetowego smartfonu Live. Tym razem urządzenie ma duży, 6,5-calowy ekran, ośmiordzeniowy procesor, moduł NFC i czuwający nad całością system Android 11.

Od wprowadzenia na rynek pierwszego smartfonu z serii Live minęło 8 lat. W tym czasie Kruger&Matz podążał za zamianami technologicznymi, dostosowując swoje produkty do potrzeb klientów i wymogów rynku, czego przykładem było chociażby przejście z procesorów Qualcomm na MediaTek. Dziś Kruger&Matz wie, a przynajmniej tak twierdzi, że dla klienta liczy się to, by urządzenie oferowało doskonałą funkcjonalność, pracowało płynnie i nie kosztowało zbyt dużo. Odpowiedzią na te potrzeby ma być właśnie Live 9.

Smartfon ten wyposażony został w ekran IPS o przekątnej 6,5" i rozdzielczości 720x1600 pixeli. Urządzenie działa pod kontrolą systemu Android 11, za którego płynne działanie odpowiada ośmiordzeniowy procesor MediaTek MT6762V/WB, wspierany przez 4 GB RAM-u i 64 GB pamięci masowej. Tę ostatnią można rozszerzyć o dodatkowe 256 GB za pomocą kart pamięci microSD.

Smukła obudowa w kolorze mieniącej się zieleni lub matowej czerni skrywa także sporą baterię o pojemności 5000 mAh oraz dwa sloty na karty nanoSIM dla osób, które korzystają z dwóch numerów telefonu w jednym urządzeniu. Kruger&Matz Live 9 wyposażony został w przedni aparat fotograficzny o rozdzielczości 8 Mpix i tylny 16 Mpix, ten ostatni ze wsparciem dwóch dodatkowych aparatów do rozmywania tła (2 Mpix + 0,08 Mpix) do rozmywania tła.

Live 9 to smartfon z NFC, dzięki czemu pozwala dokonywać szybkich bezgotówkowych płatności oraz błyskawiczne parować ze sobą urządzenia. Bezprzewodową łączność z innymi urządzeniami zapewnia Bluetooth 5.0. Na uwagę zasługuje także szereg zabezpieczeń chroniących prywatność użytkownika. Poza standardowymi, jak PIN czy wzór, dostępna jest także opcja odblokowania telefonu za pomocą czytnika linii papilarnych oraz funkcję Face ID.

Dostępność i cena

Sprzedaż smartfonu Kruger&Matz rozpoczęła się 21 czerwca tego roku w 70 sklepach sieci Rebel Electro w całej Polsce oraz w sklepie internetowym producenta, na stronie www.krugermatz.com. Cena urządzenia wynosi 579 zł.

