Jakie smartfony Oppo w tym kwartale dostaną Androida 11 i ColorOS 11?

Większość producentów ma swoje nakładki, które potem aktualizuje razem z Androidem 11. Jakie smartfony Oppo dostaną uaktualnienie w tym kwartale?

Większość producentów uważa, że tym, czego użytkownicy potrzebują do życia jest nakładka na Androida. Oppo nie jest wyjątkiem i ma swój ColorOS. Producent jeszcze niedawno był w Polsce pewną egzotyką, teraz jednak dzielnie walczy z należącą do Lenovo Motorolą o piąte miejsce na naszym rynku. Jednocześnie kolejne smartfony otrzymują aktualizację do ColorOS 11. Uaktualnienie powstało na podstawie Androida 11.

Jakie telefony otrzymają aktualizację w tym kwartale? W pierwszej kolejności takie modele jak Oppo Reno3 5G, Oppo A92s i Oppo A52 otrzymają limitowaną betę ColorOS 11. Stanie się to 27 stycznia. W marcu do beta testów dołączą takie smartfony jak Oppo Reno 2, Oppo Reno2 Z, Oppo K5, Oppo A72 5G i Oppo A91. A co z bardziej oficjalnym wydaniem? W marcu otrzymają ją Oppo Reno 10x Zoom, Oppo Reno Ace, Oppo Reno3 Pro 5G, Oppo Reno4 SE 5G, Oppo Reno 3 Youth i Oppo K7.

Chiński producent wspomina też o modelach, które powinny otrzymać uaktualnienie w drugim kwartale. Będą to Oppo Reno, Oppo Reno Z, Oppo A11, Oppo A11x, Oppo A9, Oppo-A9x, Oppo Reno Inspiration.

Zobacz: Oppo Reno5 5G i Reno5 Pro 5G opuszczą Chiny

Zobacz: Oppo Reno5 4G już oficjalnie. Bez 5G, ale z obiecującą specyfikacją

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: gizchina, wł