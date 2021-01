Oppo Reno5 5G i Reno5 Pro 5G opuszczą Chiny

W grudniu Oppo zaprezentował w Chinach modele Reno5 5G i Reno5 Pro 5G. Niedługo oba smartfony opuszczą Państwo Środka i ruszą na podbój świata.

Oppo ma bardzo konserwatywne podejście do nazewnictwa smartfonów. Flagowce są tylko jedne - to seria Find. Rodzina Reno to z kolei średniopółkowce. W grudniu najpierw pojawiły się modele Reno5 5G i Reno5 Pro 5G, potem z kolei przyszła pora na model Pro+. Ten telefon był prezentem na święta, natomiast darem na sylwestra był z kolei smartfon w wariancie 4G. To jednak nie koniec przygody Oppo z serią Reno5. Już niedługo modele Reno5 5G i Reno5 Pro 5G ruszą na podbój rynków pozachińskich. Urządzenia już przeszły konieczne procesy certyfikacyjne w Indiach, Singapurze i na Tajwanie. Cóż, ten ostatni to właściwie też Chiny, tylko takie inne... Po Azji przyjdzie kolej na Europę.

Przypomnijmy: standardowy model ma wyświetlacz OLED o przekątnej 6,43 cala, a jego sercem jest układ Snapdragon 765G. Wersja Pro ma natomiast wyświetlacz OLED o przekątnej 6,55 cala oraz układ MediaTek Dimensity 1000+. W obu przypadkach możemy się spodziewać dwóch konfiguracji różniących się pamięcią - 8/128 oraz 12/256. Oba modele będą miały poczwórny aparat główny: 64 Mpix, 8 Mpix, 2 Mpix i 2 Mpix. Z przodu znalazł się z kolei pojedynczy aparat 32 Mpix. Akumulator ma natomiast pojemność 4300 mAh.

Źródło tekstu: gizmochina, rootmygalaxy, wł