Jaki będzie Samsung Galaxy S21 FE?

Samsung nie zaprezentował jeszcze wszystkich smartfonów z serii Galaxy S21. Jaki jednak będzie model FE?

Zeszłoroczny Samsung Galaxy S20 FE był bardzo dobrze przyjętym modelem. Smartfon uplasował się też na szczycie naszego corocznego zestawienia najlepszych telefonów. W tym roku zobaczymy też wersję S21. Model FE zwykle oznacza, że telefon będzie wyraźnie tańszy niż reszta flagowej serii Galaxy S. Poznaliśmy już wygląd nowego smartfonu. Nie powinien on zaskakiwać. Wiemy już jednak, że będzie on większy niż klasyczny Samsung Galaxy S21. Tamten ma bowiem wyświetlacz o przekątnej 6,2 cala, tutaj natomiast będzie to 6,4 cala.

Telefon będzie o 4 milimetry wyższy i o 3,3 milimetra szerszy niż jego najmniejszy krewny. Możemy też spodziewać się 8 GB RAM oraz 128 GB pamięci wbudowanej. Aparat główny będzie potrójny, możemy jednak spodziewać się słabszych sensorów niż w przypadku modelu klasycznego. Z przodu będzie z kolei pojedynczy aparat. Ponownie - nie mamy informacji o sensorze. Poprzedni smartfon zadebiutował z ceną 699 euro, nie wiemy zatem ile wyniesie w tym roku oficjalna cena w strefie euro. Zgodnie z poprzednimi doniesieniami możemy się spodziewać debiutu urządzenia podczas czwartego kwartału.

Źródło tekstu: onleaks / voice