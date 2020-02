Ironman R300 GPS to nowy smartwatch firmy Timex. Ma GPS, pulsometr i niską cenę

Firma Timex jest dość dobrze znana z rynku tradycyjnych zegarków analogowych, a także modeli typowo sportowych, jak seria Ironman. Najnowszy reprezentujący ją model to już urządzenie w pełni „smart”.

Timex już wcześniej robił przymiarki do smart zegarków (np. Ironman One GPS+ z 2014 r, hybrydowy IQ+ Move z 2016 roku), nawet był jednym z prekursorów tej kategorii urządzeń (Datalink 150 z 1994 r.), ale smartwatcha w dzisiejszym znaczeniu dotąd w swym portfolio nie miał. Teraz jednak producent zaprezentował model Ironman R300 GPS i chociaż nie będzie to konkurent dla zegarków Samsunga czy Apple’a, to wart jest zainteresowania.

Ironman R300 GPS ma trochę oldschoolowy wygląd w stylu sportowych zegarków z serii Ironman i dostępny jest za podobną jak one cenę. W Stanach Zjednoczonych kosztuje 120 USD, czyli 472 zł. Co otrzymamy za taką kwotę?

Ironman R300 GPS wykonany jest głównie z wytrzymałego plastiku i ma kopertę o szerokości 40,5 mm. Zapewnia wodoszczelność na głębokość do 30 metrów. Chociaż wygląda niepozornie, wewnątrz znalazło się miejsce na odbiornik GPS, zaś na spodzie koperty ulokowany jest optyczny pulsometr. Zegarek monitoruje codzienną aktywność użytkownika, nieustannie licząc liczbę kroków i mierząc puls, a następnie przeliczając to na spalone kalorie i pokonany dystans. Pozwala też na prowadzenie bardziej zaawansowanych treningów biegowych, rowerowych lub triathlonowych za pomocą specjalnych planów treningowych.

Timex Ironman R300 GPS łączy się ze smartfonem przez Bluetooth i można nim sterować przy pomocy aplikacji na Androida lub iOS. Nie zabrakło obsługi powiadomień z telefonu.

Producent obiecuje nawet 25 dni pracy na jednym ładowaniu w trybie smart i 20 godzin z włączonym GPS-em. Ironman R300 GPS znalazł się już w zapowiedziach dla rynku USA, nie wiadomo jeszcze, czy będzie sprzedawany w Polsce.

Źródło zdjęć: Timex

Źródło tekstu: Phone Arena, Timex USA