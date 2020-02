Oppo Watch – smartwatch na renderze i na żywo. Jak zegarek Apple...

Wśród nowości, które pojawią się w najbliższych dniach, znajdzie się nie tylko smartfon Oppo Find X2, ale także zapowiadany już od jakiegoś czasu smart zegarek tego producenta - Oppo Watch. Najnowsza wizualizacja oraz zdjęcie na żywo potwierdzają, kto dostarczył inspiracji projektantom z Chin.

Oczywiście chodzi o firmę Apple i jej serię smartwatchy Apple Watch. Już wcześniej w sieci krążyła grafika przedstawiająca zegarek, nad którym pracuje Oppo, chociaż nie było pewności, że to rzeczywisty wygląd urządzenia. Teraz jednak pojawiły się nowe dowody, potwierdzające tamte przecieki.

Zobacz: Oppo zapowiada prostokątny zegarek. Wygląda znajomo?

Zobacz: Oppo Find X2 nadejdzie 6 marca. Snapdragon 865, AMOLED 120 Hz, aparat 48 Mpix IMX689

Pierwsze potwierdzenie pochodzi z własnej aplikacji Oppo, w której chińscy użytkownicy urządzeń tej marki mogą dokonywać zakupów różnych produktów. W tej kategorii pojawił się właśnie Oppo Watch – w apce można dokonać jego rezerwacji. Taka sama opcja dostępna jest w chińskim sklepie producenta – OppoShop. Oczywiście poza renderem nie ma tam żadnych istotnych informacji. Grafika potwierdza kształt koperty zegarka zbliżony do kwadratu, z zaokrąglonymi rogami. Wizualizacja sugeruje też zakrzywione szkło 3D na wyświetlaczu.

Teraz znalazło to swoje potwierdzenie w zdjęciu „na żywo”, które wypłynęło w chińskim serwisie Weibo. Widać nie tylko kopertę podobną do Apple Watcha oraz ekran, najprawdopodobniej OLED, z zaokrąglonymi krawędziami, ale także dwa przyciski na prawym boku koperty (tak jak na pierwszym renderze), a do tego fragment interfejsu, który zdradza, że jeden z przycisków będzie wielofunkcyjny. Inne opcje to: „bateria” i „hasło”.

Zobacz: Kup zegarek Samsung Galaxy Watch Ative2 i odzyskaj 250 zł zwrotu na konto

Na pewno tak przedstawiający się Oppo Watch ma szanse zdobyć serca wielu użytkowników, którym podobają się zegarki Apple Wacth, ale niestety poza tymi grafikami nie ma żadnych konkretów na temat zapowiadanej nowości. W niektórych spekulacjach pojawiały się doniesienia, że Oppo Watch wyposażony zostanie w pulsometr oraz monitor EKG. Inne źródła podawały też, że urządzenie zapewni obsługę eSIM. Niestety, na pełnię informacji na ten temat trzeba poczekać do 6 marca – wtedy odbędzie się premiera Oppo Find X2 oraz właśnie zegarka Oppo Watch.

Zobacz: Realme 6 i 6 Pro z aparatem 64 Mpix zobaczymy w marcu, razem ze smart opaską

Zobacz: Kruger&Matz wprowadza hybrydowy zegarek z pulsometrem i systemem Linux

Źródło tekstu: GizmoChina