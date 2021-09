iPhone’y 40% taniej, jak nowe, po 52-stopniowej weryfikacji? Tym kusi Swappie

iPhone’y w cenach nawet do 40% taniej, „jak nowe”, sprawdzone w procesie 52-stopniowej weryfikacji – tym chce zjednać polskich klientów Swappie, fińska firma zajmująca się odnawianiem i sprzedażą smartfonów Apple’a.

Swappie, europejska platforma odnawiania i sprzedaży smartfonów iPhone, ogłosiła wejście do Polski. Wywodząca się z Finlandii firma działa od pięciu lat i przez ten czas kupiła, odnowiła i sprzedała kilkaset tysięcy iPhone’ów.

Platforma proponuje obecnie modele od iPhone’a 7 do iPhone’a 12. Oferuje je do 40 proc. taniej i zapewnia, że działają „jak nowe”. Każdy telefon sprzedawany na Swappie.com przechodzi 52-stopniową weryfikację i – jeśli trzeba – naprawę połączoną z wymianą niezbędnych elementów. Cały proces odbywa się w centrum technologicznym Swappie w Helsinkach lub w Tallinie.

Dostarczenie kurierem zamówienia w Polsce trwa 1-3 dni, każdy iPhone objęty jest 12- lub dodatkową 36-miesięczną gwarancją i podlega bezpłatnemu zwrotowi.

Mamy nadzieję, że Polacy nie tylko docenią obsługę Swappie, ale też uwierzą w naszą wizję gospodarki cyrkularnej przyszłości. Po co czekać na najnowszy model, który ma ukazać się w tym miesiącu? Po co wymieniać telefon co rok, dwa lata, skoro można mieć świetnie działający iPhone podlegający gwarancji, a jednocześnie ograniczyć swój negatywny wpływ na środowisko?

– przekonuje Sami Marttinen, prezes i współzałożyciel Swappie.

Swappie szczyci się nawet 3-krotnym wydłużeniem żywotności iPhone’a, co ma pozytywny wpływ na środowisko. Firma wylicza, że wyprodukowanie smartfonu wymaga emisji 56 kg CO2 i zużycia ok. 900 litrów wody (dane Apple dla iPhone’a 11). Głównie dlatego, że jego komponenty zawierają rzadkie metale (m.in. złoto, srebro, kobalt, cynę, tantal). Wraz z całym urządzeniem po 2-3 latach często trafiają do śmieci, choć mogłyby służyć znacznie dłużej.

Oszukali go podczas kupna iPhone'a

Swappie zostało założone w 2016 roku w Finlandii przez dwóch młodych przedsiębiorców, Samiego Marttinena i Jiriego Heinonena. Jeden z nich został oszukany przy zakupie używanego iPhone’a.

Postanowiłem wtedy stworzyć godną zaufania platformę, na której ludzie nie tylko sprzedawaliby swoje telefony, ale platforma wzięłaby za nie pełną odpowiedzialność

– wyjaśnia Sami Marttinen.

