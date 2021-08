iPhone 13 z łącznością satelitarną? Tak, ale jest mały haczyk

iPhone 13 rzeczywiście będzie oferował funkcję łączności satelitarnej - tak donosi Bloomberg. Okazuje się jednak, że będzie ona mocno ograniczona.

iPhone 13 będzie telefonem satelitarnym? Tak zasugerował analityk Ming Kuo Chi, który w przeszłości całkiem skutecznie radził sobie z przewidywaniem kolejnych posunięć Apple. Ta sensacyjna wiadomość błyskawicznie obiegła Internet, jednak spotkała się również z pewną dozą sceptycyzmu. Czy gigant z Cupertino rzeczywiście dysponuje technologią, która by to umożliwiała? A co z gigantycznym zapotrzebowaniem na energię, którego wymaga łączność satelitarna? Tego typu wątpliwości wystarczyły wielu komentatorom, by uznać ostatnie rewelacje za mało wiarygodne.

iPhone 13 - z pogotowiem skontaktujesz się przez satelitę

Jak się jednak okazuje, prawdopodobnie niesłusznie. Kolejne źródło potwierdziło bowiem, że tak, iPhone 13 rzeczywiście będzie oferował funkcję łączności satelitarnej. Co więcej, mówimy tu o redakcji serwisu Bloomberg, a więc źródle całkiem wiarygodnym.

Jest tu jednak pewien haczyk, Okazuje się bowiem, że łączność satelitarna w nowych iPhone'ach będzie ograniczona wyłącznie do połączeń alarmowych. W praktyce pozwalało by to na kontaktowanie się ze służbami ratowniczymi, np. policją i pogotowiem, na obszarach pozbawionych sieci zasięgu sieci komórkowej. Taka komunikacja miałaby się odbywać na dwa sposoby: za pośrednictwem aplikacji iMessage oraz nowej funkcji, przeznaczonej do zgłaszania m.in. katastrof lotniczych i morskich.

Co więcej, nowa funkcja prawdopodobnie nie zadebiutuje równo z premierą nowych iPhone'ów, Według źródeł, na które powołuje się Bloomberg, ma ona zostać udostępniona dopiero w przyszłym roku.

Zobacz: Halo, czy to kosmos? iPhone 13 będzie telefonem satelitarnym

Zobacz: iPhone na celowniku rosyjskich władz. Apple pod ścianą

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Apple

Źródło tekstu: Bloomberg