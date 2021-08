Apple za darmo naprawi problemy z dźwiękiem w iPhonie 12 i iPhonie 12 Pro

Firma Apple rozpoczęła globalny program serwisowy, którego celem jest wyeliminowanie problemów z dźwiękiem podczas połączeń głosowych, które występują w niektórych smartfonach giganta. Chodzi o iPhone'y 12 i iPhone'y 12 Pro.

Firma Apple ustaliła, że bardzo niewielki odsetek smartfonów iPhone 12 i iPhone 12 Pro może mieć problemy z dźwiękiem z powodu wadliwego komponentu. Urządzenia, których dotyczy problem, zostały wyprodukowane między październikiem 2020 roku a kwietniem 2021 roku. Jeśli któryś z wymienionych telefonów nie emituje dźwięku podczas zainicjowanych lub odebranych połączeń telefonicznych, może kwalifikować się do udziału w programie serwisowym. Program ten nie dotyczy iPhone'a 12 mini i iPhone'a 12 Pro Max.

Aby skorzystać z darmowej naprawy w ramach programu Apple'a, należy udać się z urządzeniem do autoryzowanego serwisu firmy. iPhone 12 lub iPhone 12 Pro zostanie tam zbadany w celu sprawdzenia, czy kwalifikuje się do darmowej naprawy. Jeśli urządzenie ma jakiekolwiek uszkodzenia, które utrudniają usuniecie problemów z dźwiękiem (na przykład ma pęknięty ekran), będą one musiały być wcześniej rozwiązane. Może się to wiązać z dodatkowymi kosztami.

Nowy, ogólnoświatowy program serwisowy firmy Apple nie rozszerza standardowej gwarancji na iPhone'a 12 lub iPhone'a 12 Pro. Nie ma też wpływu na prawa konsumenckie użytkownika tych urządzeń. Z programu można skorzystać przez 2 lata od pierwszej sprzedaży detalicznej smartfonu.

Źródło zdjęć: Apple

Źródło tekstu: Apple