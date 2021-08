Wiemy kiedy w sprzedaży będą wszystkie cztery iPhone'y 13

iPhone 13 zadebiutuje już naprawdę niedługo. Okazuje się, że wszystkie cztery modele tym razem zadebiutują na rynku razem. iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max i iPhone 13 mini pojawią się w połowie września.

Nowe iPhone'y najczęściej pojawiały się we wrześniu, jednak w zeszłym roku doszło do problemów na rynku i przerwania łańcuchów dostaw. Wiele smartfonów pojawiło się później niż miało, a iPhone'y były jednymi z nich. Modele iPhone 12 oraz iPhone 12 Pro weszły do przedsprzedaży w połowie października. Na początku listopada można było z kolei zamówić modele iPhone 12 mini oraz iPhone 12 Pro Max. Tym razem Apple chce, by wszystkie cztery telefony zadebiutowały razem. Tak wynika nie tylko z dotychczasowych doniesień, ale także przecieków z Chin.

Tam zamawiać iPhone'y 13 będzie można 17 września. Dotyczyć to będzie zarówno modelów iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, jak i iPhone 13 Pro Max. Trochę dłużej potencjalni klienci będą musieli poczekać na słuchawki Apple AirPods 3. Do rynkowego debiutu tego urządzenia dojdzie 30 września. To daty dotyczące normalnej sprzedaży, nie wliczają przedsprzedaży. Ona jednak również ma się rozpocząć w tym samym dniu. Tym razem pierwsza fala urządzeń ma być o 20% większa niż ta zeszłoroczna.

Zobacz: Apple Watch pomógł przeprowadzić napad

Zobacz: Bateria w Apple iPhone 13 pozytywnie zaskoczy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: pixabay

Źródło tekstu: macrumors, wł