Apple Watch pomógł przeprowadzić napad

Apple Watch ratował już życie, teraz mamy dla Was niestety inną opowieść. Będzie o przestępcach, którzy skutecznie użyli tego zegarka.

Apple Watch czasem jest bohaterem mocno nietypowych historii. Informowaliśmy już, że zdążył on na przykład ocalić życie jednemu z brytyjskich rowerzystów. Tego typu pozytywnych opowieści przytaczaliśmy już sporo. Apple Watch pomógł też zdradzić prawdę na temat człowieka, który sfingował antysemicki atak sam na siebie. Teraz niestety opowiemy o tym, że Apple Watcha skutecznie użyli przestępcy.

W Nowym Jorku umieścili oni Apple Watcha za zderzakiem samochodu jednego z dilerów narkotykowych. Przestępcy mogli w ten sposób śledzić pozycję samochodu. W ten sposób gangsterzy byli w stanie napaść go pod jego hotelem, zabrać mu kluczyk do pokoju i włamać się tam. Przestępcy odkryli tam 500 tysięcy dolarów. Na szczęście o ile początkowy plan z użyciem zegarka był sprytny, tak następny krok był już głupi. Przestępcy zrobili sobie całą sesję zdjęciową w hotelowym pokoju i z ledwo co znalezionymi pieniędzmi. Okazuje się, że widok takiej gotówki sprawił, że stracili oni zimną krew. Zdjęcia te posłużyły potem jako materiał dowodowy przeciwko nim.

Źródło zdjęć: złapani przestępcy

Źródło tekstu: new york post, gizchina