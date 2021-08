Halo, czy to kosmos? iPhone 13 będzie telefonem satelitarnym

iPhone 13 może zostać wyposażony w niecodzienną funkcję, która zmieni go w telefon satelitarny.

Premiera iPhone'a 13 praktycznie za pasem i jak na razie wszystko wskazuje na to, że czeka nas stosunkowo zachowawczy upgrade względem poprzednich generacji. Jak się jednak okazuje, wśród nowych funkcji ma się znaleźć także jedna naprawdę unikalna: obsługa łączności satelitarnej.

Według analityka Ming-Chi Kuo nowe iPhone'y mają obsługiwać łączność z satelitami niskoorbitalnymi takimi jak Starlink. Funkcjonalność tę ma zapewniać zmodyfikowana wersja modemu Qualcomm X60.

Wzmianka o Starlinkach pojawiła się tu zresztą nie przez przypadek, ponieważ łączność satelitarna w iPhone'ach 13 faktycznie ma służyć do zapewnienia dostępu do Internetu. Tyle tylko, że jako partnera dla Apple typuje się innego dużego gracza na tym obszarze: Globalstar. Jak na razie są to jednak wyłącznie spekulacje, a żadna z firm nie potwierdziła ewentualnej współpracy w tym zakresie.

Źródło zdjęć: Apple

Źródło tekstu: MacRumors