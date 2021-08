Apple ich znienawidzi. Stary iPhone przyśpieszony prostym trikiem

Spowalnianie procesora przy zdegradowanej baterii to rzecz dla iPhone'ów tak typowa jak iOS i jabłko w logo, ale, jak dowodzi pewna grupa Chińczyków, można ten mankament zaskakująco łatwo wyeliminować.

Tłumaczenie Apple'a jakie jest, każdy wie: spowalniamy procesor, by zachować wyjściowy czas pracy na baterii. Ma to sens, choć oczywiście stale jest przedmiotem żywiołowych dyskusji, bo o ile degradacja akumulatora to rzecz spodziewana, o tyle utrata wydajności już niekoniecznie.

Do tej pory zazwyczaj kończyło się w sądzie i amerykański potentat musiał sięgnąć do kieszeni. Tak jak chociażby w 2017 roku we Francji, kiedy to tamtejszy sąd uszczuplił sakwę firmy z Cupertino o 25 mln euro. Bądź co bądź, zapewne dlatego to właśnie kraj ze stolicą w Paryżu jest bohaterem nowego odkrycia, dokonanego przez grupę użytkowników iPhone'a z Chin.

Otóż jak się okazuje, chcąc wyeliminować irytujący throttling, wystarczy zmienić region w systemie na Francję, a ten zaprzestanie hamowania procesora bez względu na stan baterii. Brzmi niewiarygodnie? Możliwe - ale działa, co potwierdzają twarde dane w formie wyniku z benchmarku Geekbench na wysłużonym iPhonie 7. Są to 286 632 i 298 321 pkt., kolejno przed i po wirtualnej przeprowadzce.

Zobacz: Apple w końcu zrobił powerbank, ale jest drogo i bardzo skromnie

Jasne, żadnej czarnej magii tu bynajmniej nie ma. Po prostu Apple, przyciśnięty do muru przez sądy, akurat we Francji cięcie wydajności odpuszcza i tyle. Dobrze jednak wiedzieć, że wcale nie trzeba kupić smartfonu w sklepie na Champs-Élysées. A dodajmy jeszcze, co summa summarum nie mniej istotne, ustawienie regionu jest niezależne od języka interfejsu. Zatem, niczego się na takiej zmianie nie traci.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Unsplash (Olia Nayda)

Źródło tekstu: reddit, oprac. własne